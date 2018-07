A 10 de prisión por corrupto ex Primer Ministro... de Pakistán exhibido con Papeles de Panamá

"La represión ha sido muy torpe e inflexible", dijo Ahmed Rasheed, analista y autor de política exterior. "Sí, el PML-N es corrupto, pero no merecen ser hostigados en elecciones como esta".

fue declarado culpable y condenado a prisión en ausencia por un tribunal anticorrupción este viernes.se produjo casi un año después de que la Corte Suprema de Pakistán destituyera a Sharif de su cargo y menos de cinco meses después de que el tribunal lo inhabilitara de por vida.El caso se originó en la llamada filtración de losque reveló propiedades costosas y no declaradas de la familia Sharif en Londres. La familia no pudo acreditar el origen del dinero para mantener dichas propiedades.El veredicto marcó una nueva caída para, quien ha sido Primer Ministro de Pakistán tres veces, pero nunca ha completado un mandato.Ha sido una figura destacada en la política paquistaní moderna y un ejemplo de dos de los problemas más importantes del país: como un acérrimo defensor del gobierno civil en medio de la manipulación militar, y como símbolo de una élite paquistaní que ha alienado gran parte de el público.Desde el comienzo de los problemas legales desus partidarios han acusado al poderoso sector militar del país de presionar el caso contra Sharif, cuyo primer mandato terminó en dimisión bajo presión militar y cuyo segundo fue interrumpido por un golpe.también fueron condenados respectivamente a siete años de prisión y una multa de 2 millones de libras; y a un año de prisión. El tribunal también ordenó la incautación de los cuatro apartamentos de la familia en Avenfield House, un edificio de lujo junto a Hyde Park en Londres.Medios de comunicación paquistaníes informaron quey su hija estaban en esos apartamentos mientras escuchaban el veredicto.Los tres han negado cualquier falta en el caso de corrupción. Pero en el fallo que derrocó a Sharif de su cargo el año pasado, el Tribunal Supremo concluyó que él y los miembros de su familia no podían explicar adecuadamente cómo podían pagar los costosos apartamentos en Londres y no proporcionaron un rastro de dinero.Ahora, el veredicto y la sentencia, anunciados por Muhammad Bashir, un juez del tribunal de rendición de cuentas en Islamabad, podría terminar con ellos en la cárcel. Pero al menos el viernes, parecía poco probable que Sharif o su hija aparecieran en Pakistán para ir a la cárcel.Se dice que la familia está enatendiendo a la esposa enferma de Sharif, Kulsoom Nawaz Sharif, quien tiene cáncer y ha estado conectada a un respirador artificial, según funcionarios del partido Liga Paquistaní Musulmana-Nawaz (PML-N).La condena también prohíbepresentarse a las elecciones del 25 de julio, en un golpe a las ambiciones de Sharif para que su hija desempeñe un papel de liderazgo en la política nacional y del partido. Maryam ha surgido en los últimos meses como una poderosa voz para el gobierno civil y contra la interferencia de los militares en la política.Sharif y su hija han dicho que no tienen miedo de ir a la cárcel, pero queda por ver si regresarán a Pakistán antes de las próximas elecciones. Los opositores políticos ya han dicho que la familia Sharif se encuentra en un exilio no anunciado.Su ausencia empeorará aún más las fortunas de su partido, conocido por la abreviatura PML-N.Varios otros altos cargos del partido también han sido excluidos por los tribunales de las elecciones del 25 de julio. Otros han desertado a otros partidos o simplemente se han ido, aunque el liderazgo de PML-N dice que esas deserciones han sido presionadas por los militares.Los oficiales militares han negado haber asumido un rol en la manipulación de las próximas elecciones. Pero al mismo tiempo, una marcada evidencia de presión militar sobre los medios noticiosos, el PML-N y un movimiento político y de derechos pashtun ha llevado a los defensores de los derechos humanos a describir la temporada de campaña como un golpe militar más suave que una elección democrática.Rasheed llamó al PML-N y a otros partidos políticos administrados por familias "repúblicas bananeras", pero dijo que la tragedia clave en Pakistán fue la intervención de los militares en la política.