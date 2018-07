Operativo alerta a colonos en San Francisco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una movilización de policía militarizada provoca alerta en vecinos de la colonia Niños Héroes mejor conocido como “El Ranchito” en San Francisco del Rincón.Minutos antes de las 12 del medio día de ayer, se registró la movilización de los uniformados sobre las calle Fausto León y calles aledañas a la misma.De acuerdo a algunas versiones fue en la colonia Infonvit del Valle que se escucharon varias detonaciones por arma de fuego.Quienes reportaron dijeron que por su seguridad permanecieron dentro de sus viviendas, y solo reportaron a emergencias.Otras versiones indican que las detonaciones fueron hacia una vivienda de la Infonavit, aunque no fue confirmado por las autoridades.Se dijo que fue minutos antes del arribo de la policía militarizada que se habían escuchado detonaciones por arma de fuego.En atención al llamado, se realizói el desplazamiento de las unidades de seguridad a la zona, pero no se tuvo novedad, aunque no hubo lesionados ni detenidos.