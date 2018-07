Chocan militares en patrulla de las FSPE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un choque entre una camioneta de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en la que viajaban elementos del Ejército Mexicano, y una camioneta particular se registró alrededor de la media noche en la calle Morelos esquina con calle Rio Bravo de la Zona Centro. No se reportaron lesionados.Paramédicos revisaron a los conductores de las unidades involucradas, los cuales no presentaron lesiones mayores y fueron atendidos en el lugar.La camioneta saveiro circulaba sobre la Morelos cuando salió la camioneta en la calle Rio Bravo y al llegar a la calle Morelos se impactaron ante la falta de precaución.