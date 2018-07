“Al filo del precipicio”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como todo buen mexicano creo en los milagros, es por eso que somos un pueblo Guadalupano; aunque nuestro comportamiento social nada tenga que ver con el culto a la morenita del Tepeyac, ya que somos un pueblo intrínsecamente corrupto, mentiroso, abusivo, cobarde, apático y ojais, me explico, siendo un pueblo mayoritariamente católico y abrumadoramente creyente, de forma por demás incongruente somos pecadores compulsivos, no de gratis estamos en los primeros lugares mundiales en corrupción y asesinatos y ahí está el “quid” político; ¿el cambio por el que se votó el 1º de julio dándole el triunfo a Andrés Manuel, fue para cambiar de “ladrones” en el gobierno, o para cambiar un modelo socioeconómico que tiene como eje la acumulación de las riquezas en pocas manos en perjuicio de millones de seres humanos a los que se les empuja a vivir o sobrevivir con lo mínimo a través de un sistema de concentración de riquezas que utiliza los avances de la humanidad para acumular la riqueza entre los “elegidos” que en automático se convierten en una élite ajena al dolor humano? Mi esperanza es que no solo tengamos en México un cambio de ladrones, como, en mi opinión, sucedió con Fox y con Felipe, para luego regresar a los ladrones de antes, nada más con dientes más filosos y uñas más afiladas, con EPN… No te preocupes Rosario; mi esperanza es que de verdad se tenga un cambio cualitativo en todos los órdenesDesde mi óptica, el cambio de modelo privilegiando a las personas sobre las cosas y las ganancias, es urgente. La degradación a la que estamos llegando con el modelito neoliberal es insostenible, no solo por la destrucción sistemática del planeta para sostener, en un planeta redondo, un modelo de consumo al infinito, sino porque la consecuencia, que es un modelo de esclavitud moderna, es inmoral, injusta e inhumana y empuja a la violencia. Cito a la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) de 1968: "Estamos llegando a un punto en que es sumamente urgente que los ciudadanos se decidan a buscar y aceptar "transformaciones audaces, profundamente innovadoras", si no se quiere aumentar la potencia de los fuertes y la servidumbre de los débiles, orillando a las mayorías a una reacción violenta y empeorando el estado de injusticia "que clama al cielo" por la violencia que se ejerce sobre la dignidad de las personas.”Era 1968 cuando se nos advirtió y no escuchamos, hoy tenemos un promedio de 100,000 muertos por sexenio ante la mirada impasible de todos, mientras los pobres tienen hambre y los ricos tienen miedo en un país disfuncional e injusto, con un modelo al que se aferran los dueños del capital, que nos lleva al caos ecológico, económico, político y social. Es por ello que la propuesta de cambio ofertada por AMLO es una bocanada de aire fresco que convenció a 30 millones de mexicanos de darle su voto (cosa a la que no le encuentro mucho mérito porque los otros, Ricardo Anaya y Pepe Toño Meade eran impresentables, como personas y como proyectos de gobierno. ¡No!, ya lo dije, no voté por el Peje porque rechazo su alianza con el PES, al que ahora tramposamente le quiere rescatar el registro pasándole votos de Morena ¡En fin!...), el punto es que 30 millones le dieron su voto con la esperanza de que se realice el cambio prometido; un cambio que acabe con la corrupción (y que bautiza nombrando Canciller a Ebrard, todavía sin rendir cuentas por el fraude en la Línea 12 del Metro), un cambio que combata a la pobreza (y que inicia con dadivas a personas de la tercera edad y a jóvenes con limitaciones para estudiar y con la “sugerencia” al Rector de la UNAM de que no haya rechazados (¿?), con lo que el mérito y el esfuerzo, que generan calidad y excelencia, desaparecen del sistema educativo mexicano), un cambio que revitalice el modelo de desarrollo económico y que fundamente una plataforma para recuperar a soberanía energética (y que inicia con el anuncio de que no habrá cambios de fondo), un cambio en el sistema político (que inicia cancelando la iniciativa de no tener un Fiscal “carnal”, es decir, que la justicia no dependa del ejecutivo ni de la clase política) y un cambio en la forma de ejercer el poder (que inicia invitando a Mondragón, en mi opinión un “troglodita” que trabajó con el PRI, a sumarse a la Secretaría de Seguridad)… Decía que 30 millones le dieron sus voto, esperanzados en un cambio de fondo que lleve al país, dentro de un modelo nacionalista y humanista que privilegie la calidad de vida de los mexicanos, a un nuevo estadío, en donde, sin corrupción, compadrazgos, constructores preferidos, pago de favores partidistas, nepotismo, etc.: la paz, la seguridad y la tranquilidad sean cimiento del México del futuro… De no ser así, viene el caos y la pérdida de esperanza… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.