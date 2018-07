El tsunami López Obrador

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La verdad que lo que pasó el domingo 1 de julio, el día de las elecciones, fue un verdadero tsunami electoral histórico a favor de López Obrador. Fue algo inédito en la historia electoral de México, nadie había alcanzado más de 30 millones de votos ni el 53% de la votación, estando varios partidos competitivos y no uno sólo, como era el caso del PRI.Hay muchas cosas inéditas que documentar en estas pasadas elecciones, como el reconocimiento casi inmediato de su derrota de sus más cercanos competidores. Meade casi inmediatamente que cerraron las casillas, reconoció su derrota y la victoria de AMLO. Un poco después lo hizo Anaya y el presidente Peña después reconoció la virtual victoria de Obrador. Fue arrasador este triunfo y adicionalmente ganó la mayoría de diputados, senadores, gubernaturas y de presidencias municipales, fue casi carro completo, como en los mejores tiempos del priísmo.Hay que señalar el temor que había en el medio empresarial y financiero por su posible triunfo, pero sus mensajes han sido muy conciliadores y tranquilizaron a los mercados bursátiles y cambiarios. De hecho el peso se ha revaluado y fortalecido. Los temores de su arribo al poder parece ser que fueron infundados. Sus declaraciones han sido conciliadoras y tranquilizadoras. Ha reiterado que cumplirá sus promesas lo cual esperamos que así sea. Por ejemplo, construir dos refinerías y rehabilitar otras 6 que trabajan al 50% o menos de su capacidad. Eso es bueno. Legalizar el consumo de marihuana para consumirlo en pequeñas cantidades podría ser una buena opción porque de esa forma se acabaría con muchos de los traficantes. También el cultivo de la amapola (que es cultivada por muchos campesinos de Guerrero y que es su medio de vida) para la venta en las farmacias, bajo receta médica.El quitarle las pensiones y la protección, por parte del Estado Mayor presidencial, a los ex presidentes de la República, es un reclamo legítimo de la ciudadanía. También se debe quitar la sobre representación legislativa con la eliminación de los plurinominales y quitarles los excesos de bonos, de viáticos, de auto otorgarse dinero en numerosos gastos diversos, aguinaldos, etc. Se requiere ya que se acabe ese derroche de los legisladores y de los funcionarios públicos. Se debe acabar con un gobierno rico y un pueblo pobre. En relación de la ley de amnistía, yo no estoy de acuerdo que se reduzcan las penas a delincuentes en delitos de alto impacto, si dan información, por ejemplo, de donde quedaron los cuerpos de los que asesinaron.En el caso de Anaya, o el fallido chico “maravilla”, tuvo más de dos millones de votos menos que Josefina Vázquez Mota, que fue la pasada candidata panista para la presidencia de la República. Y Meade, pues le fue muy mal, porque se quedó en un penoso tercer lugar. El voto que tuvo fue del voto duro de los priístas pero no de simpatizantes. No se deslindó de Peña y en el pecado llevó la penitencia. La baja popularidad de Peña también es histórica e inédita. Y este individuo no hace nada para que suba su popularidad. Ha de decir que ¿ya para qué? Pues siquiera que para que no pase a la historia como el peor presidente de México y el más reprobado por los mexicanos.Esperamos que López Obrador cumpla sus promesas, sobre todo acabar con la corrupción e inseguridad. Y que siga así con su tono mesurado y que no sea arbitrario ni autoritario, si no que todo se haga de acuerdo a la ley. Que se revisen esos contratos petroleros y que se rescinda aquellos que fueron para beneficio de políticos, ex presidentes como Salinas, Fox y extranjeros que querían tener el control de Pemex. Y que todo sea para bien de México.El gran amigo Manuel Bribiesca se nos adelantó en este paso efímero por este planeta. Fue un gran ingeniero agrónomo que ayudó a hacer una cuenca lechera al sur del municipio y se destacó por su altruismo y gran don de gentes, a mi me acompañó por 28 años a mis fiestas de cumpleaños y siempre convivíamos en forma cordial y amena. Hay mucho más por escribir de él y seguiré haciéndolo. Que en paz descanse.La eliminación de México del mundial de futbol, por Brasil en el cuarto partido, ya es parte de la historia de este país. No llegar al quinto partido se ha convertido en un reto inalcanzable. Habrá que estudiar a fondo las causas de este mal endémico, pero a priori podemos decir que la Federación Mexicana de Fútbol requiere una reestructuración a fondo. Que se maneje el futbol con criterios deportivos no mercantilistas, que se disminuya el cupo de extranjeros en los clubes, que se dé más oportunidades a los jóvenes, etc. Y también que los jugadores cuiden sus palabras porque generaron demasiadas expectativas en los aficionados y quedaron peor que las anteriores selecciones. Conseguir el quinto partido se ha convertido en una obsesión. En cuatro años puede suceder lo mismo.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio