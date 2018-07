Se frustró la alternancia en Celaya; es desolador…

¿Cómo se podría explicar que, no obstante a los saldos acumulados de malos gobiernos del PAN en Celaya y el Estado, sigan ganando las elecciones, que mucha gente los siga votando?

Yo resido en la Alameda, y me tocó votar en la sección electoral 0388, donde se instalaron dos casillas; en ambas el PAN, aunque no ganó en ninguna de ellas, tuvo una votación importante.Y esto debe sorprendernos, ya que esta zona de la ciudad ha sido particularmente agredida por el hampa, como efecto de la ineptitud de los gobiernos panistas en materia de seguridad pública.Aquí es excepción quien no ha sufrido algún tipo de violencia o agresión a su patrimonio; se vive, pues, con miedo…También aquí se trata, supuestamente, de uno de los vecindarios de la denominada clase media ilustrada, políticamente más enterada o participativa.Sin embargo, mucha gente sigue votando por el PAN, acaso inconsciente de la necesidad de un cambio, de una alternancia.Pero es necesario distinguir: de acuerdo a los resultados electorales casi el 67% de los celayenses no votamos por el PAN; empero, este voto opositor se dividió principalmente en sufragios a la Candidata de MORENA, Italia Almeida y al independiente Javier Mendoza.Y con esto el PAN no tendrá la mayoría en el próximo cabildo, aunque del lado de la oposición siempre habrá colaboracionistas y traidores.Pero que haya ganado el PAN es un buen ejemplo de la paradoja en que estamos inmersos; pues les hemos padecido por muchos años sus atroces desgobiernos, y aun así muchos les siguen dando su apoyo.¿Somos, acaso, una comunidad con un número aún importante de masoquistas o inconscientes, que nos impiden acceder a la alternancia?Y es que en los pasados comicios existieron mejores opciones electorales alternas a este partido, que concentraron la mayor parte de la votación; sin embargo, sólo por su división, nos volvieron a ganar los panistas…Así pues, con esta elección, Celaya dejó formalmente de ser un referente panista; esta debe ser su última oportunidad…Pero sorprende todavía más lo que pasó en la elección de gobernador, donde, a diferencia de Celaya, el PAN arrasó. ¿A qué obedece esto?Creo que en este fenómeno no hay una explicación lineal; sobre todo si consideramos la contradicción entre las pésimas cuentas que nos han presentado, y su narrativa de un progreso ramplón que muchos incautos les han comprado…Cabe adelantar una hipótesis: Parece que Guanajuato se ha constituido, según estos datos electorales, en un bastión excéntrico de conservadurismo a ultranza.Y es que hemos sido la única entidad que se sustrajo del tsunami provocado por López Obrador, no obstante las inanes candidaturas que nos ofertó el PAN; esto es toda una singularidad…Porque aquí campearon los prejuicios, en desdoro de cualquier racionalidad política; situación que nos condena por seis años más al deterioro cívico y comunitario, en el que ya estamos insertos.Así pues, con el PAN nos empezamos a distinguir del resto del País, pero para mal…Guanajuato es ya el lugar de mayor violencia e inseguridad del País, por arriba incluso de estados como Guerrero o Michoacán, otrora líderes en este nefasto rubro…También somos una de las entidades de mayor desigualdad y pobreza, a niveles incluso de la África subsahariana; y primer lugar en la expulsión de coterráneos a Estados Unidos.Y, para nuestra desgracia colectiva, el PAN nos seguirá gobernando por seis años más, hasta completar 33; toda una pesadilla nos espera.Así es la democracia, se pudiera aducir; pero donde los prejuicios de una mayoría relativa socarrona nos condenan al retroceso, y a la insufrible continuidad de gobiernos ineptos y arribistas…Se frustró otra vez la necesaria alternancia; esto es desolador…Y se abre otro exasperante compás de espera hasta la próxima elección, y quizás ya no estemos preparados para resistirlo…@inigorota