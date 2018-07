Todos con AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sabemos, que López Obrador fue el ganador indiscutible de la elección para Presidente de la República y que su partido Morena, arrasó en casi todo el país, no así en Guanajuato, que siguió siendo Panista en su mayoría.Pero es conveniente acordarnos, que mucha gente estaba en contra de su candidatura y su partido, principalmente porque adoptó en la campaña, visos de populismo acendrado y que grupos enteros, se oponían a su elección como Presidente de la República.Entre ellos, estaban los empresarios más poderosos de México, haciendo referencia en el Consejo Coordinador Empresarial, (CCE) a Juan Pablo Castañón, quien los citó y que a nombre de la cúpula empresarial y en contra de lo que anteriormente decían, le dieron un voto de confianza a AMLO y le ofrecieron cooperación en los programas, que anteriormente decían que iba a ser “como tirar el dinero”. En pocas palabras, le rindieron pleitesía.Me parece poco congruente, pues uno de los contrapesos que tenía el ejecutivo, era precisamente el poder económico, que ahora lo ponen a disposición de AMLO. En lo personal he sido un crítico de su política y no por el hecho de que ahora sea el Presidente electo, le tengo que rendir, cosa que no pienso hacer.Lo preocupante del caso, es que tiene la mayoría en la cámara de Diputados y la mayoría en el Senado, o sea que tiene mayoría en el Congreso Federal, lo que no se había visto en muchos años, desde que el PRI, era propiamente el partido único. El futuro Presidente o “tapado” como se le nombraba, cuando era mencionado como el personaje en turno que era el candidato de dicho partido, ya se consideraba como el Presidente, como un hecho aceptado. Recordemos la época de José López Portillo, que fue el único candidato registrado y que no tuvo oposición de ninguna especie y por eso ganó las elecciones con el 90% de los votos. No había habido en una elección democrática, quien lograra la mayoría en el Congreso Federal, lo que le permitirá a AMLO, modificar inclusive la constitución, si así lo quiere.Hay que anotar que ya dijo que no lo va a hacer, y que todo se hará conforme a derecho y tomando en cuenta las diferentes opiniones, lo que comprobaremos conforme tome posesión el 1º de Diciembre y en los meses subsecuentes. Lo que me preocupa, es que ahora, todo el mundo le rinde pleitesía, aún los que se mostraron en forma abierta en su contra. Vuelvo al ejemplo del CCE, en donde se “entusiasmaron” con la idea expresada por AMLO, de apoyar a 2.6 millones personas con una ayuda que representa sólo esa partida, 110 mil millones de pesos, que se depositarán puntualmente por parte del Gobierno Federal y que los empleados en sus empresas, les darán cobijo para que se capaciten y preparen para algún día trabajar.Dijo AMLO, que el dinero lo va a sacar del ahorro que se tenga de la corrupción, pues por decreto, esta dejará de existir y habrá muchos ahorros al respecto. Creo que el fenómeno AMLO, se dio porque todos estamos hastiados de tanta corrupción e inseguridad, cosa que supo aprovechar en sus discursos de su larga campaña este personaje, pues la gente que lo apoyó, no quería oír otra cosa, que sus diatribas en contra de la “mafia del poder” y muchas otras por el estilo. Lo que me preocupa también, son las declaraciones del Sr. Carlos Urzúa, quien va a ser el nuevo Secretario de Hacienda, quien de entrada mencionó que la inflación que esperaba para el año próximo, llegue a un nivel de entre 4% y 5% invadiendo desde ahora, las facultades del Banco de México, quien tiene la atribución por ley, de fijar la inflación del país. Esto según un artículo de Manuel Mier, del que extraigo algunas líneas. Esas declaraciones, violan la autonomía del Banco de México, que es el que realmente está facultado para determinar dicha variable. Todo esto, va en contra de lo que afirmó AMLO, que respetará la autonomía de dicho Banco.También surge la duda, respecto a la paridad del peso frente al dólar, si tendrá una depreciación mayor con efectos muy negativos, lo que está por verse. Recordemos que por la falta de confianza, la inflación en Venezuela llega ahora a niveles extraordinarios y que en los últimos doce meses, es de 43,000 % al año, cosa que esperamos que nunca suceda en México.Otra de las declaraciones que es preocupante, es la que hizo Olga Sánchez en un programa matutino de TV, de quien se espera que se convierta en la Secretaria del nuevo gobierno, en el sentido de que ya se está estudiando la ley de Amnistía, a través de la cual se reducirán muchas penas a los convictos, la que no será aplicable en los delitos graves, como homicidio y secuestro entre otros, pero si se contempla de despenalización del consumo de la marihuana y la amapola en algunos casos. Lo que me llama la atención, es que a escasos días de la elección, ya se estén entrevistando a los posibles funcionarios públicos, pues nos guste o no, todavía tenemos un gobierno que hay que respetar.Todo lo anterior, no debe considerarse que estoy en contra de todas las políticas de AMLO, pues algunas de ellas, me parecen muy pertinentes y deseo que le vaya muy bien en su nuevo encargo por el bien del país, pero ya veremos cómo nos va con su nueva presidencia.