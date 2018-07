Alessandra Rosaldo dedica romántico mensaje a Eugenio Derbez

Hoy hace seis años mi sueño de ser tu esposa se hizo realidad... Y desde entonces, a tu lado y de tu mano, todos mis otros sueños, los que creía olvidados, se han ido convirtiendo uno a uno en la más hermosa e inimaginable realidad. Tú y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, el tesoro más grande que la vida pudo haberme dado y el amor más puro y profundo que existe. Agradezco y bendigo todos los días nuestra vida juntos y la hermosa familia que hemos formado. Gracias amor mío @ederbez por tu corazón inmenso que nos ama incondicional e ilimitadamente, por tu esfuerzo por ser cada día un esposo y un padre mejor, por seguir haciéndome reír y por creer en nuestro amor más que en cualquier otra cosa en la vida. Volvería a vivir nuestra hermosa historia de amor una y mil veces más contigo, solo contigo y por siempre contigo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón, mi ser y mi alma. ¡FELIZ ANIVERSARIO DE BODAS MI AMOR! A&E Forever #AleyEugenio #yourestilltheone #andforeverwillbe #seisañosdecasados #doceañosjuntos #truelove #amosertuesposa #nomecambiopornadie #family #PapáMamáyAitana #ytambiénFiona

