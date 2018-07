(¿o no?)

Todo mundo sabe quién es Ringo Starr, el baterista de The Beatles, esta mítica agrupación que estuvo conformada además por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, que revolucionó el rock and roll en los años 60 y 70.Y es que Ringo muchas veces pasó a segundo plano debido a que Lennon y McCartney fueron los integrantes más populares, por su galanura, su carisma y la suma de sus talentos para crear canciones.Pero existen algunos temas compuestos por Ringo, quien nació un día como hoy pero del año 1940, por lo que festeja su cumpleaños número 78.Para celebrarlo, pon esta 'playlist' con las canciones que él compuso mientras fue integrante de The Beatles, que se separó en 1970 para tristeza de todos sus fans.¡Súbele!"I Wanna Be Your Man" / Disco: With The Beatles"Boys" / Disco: Please Please Me"Yellow Submarine" / Disco: Revolver"Ticket To Ride" / Disco: Help!"Octopus's Garden" / Disco: Abbey Road"A Day In The Life" / Disco: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"What Goes On" / Disco: Rubber Soul"With a Little Help from My Friends" / Disco: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band