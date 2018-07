Alejandro Ferrer, el aficionado mexicano que lo detuvo en Rusia una apendicitis

"Este año vine con mi esposa, nos encanta apoyar a México. Ella se iba a quedar a apoyar sólo para los primeros dos partidos, después se regresaba para cuidar a los niños, y yo me seguía para ver el tercero y si avanzaban a Octavos.

"Mi esposa tomó un vuelo a Costa Rica, yo vivo ahí (trabaja para Coca-Cola) y yo a Ekaterimburgo. Pero comencé a sentirme mal, vi a unos amigos de Veracruz llegando y no pude comer, tenía asco, no se me antojaba nada.



"En el hotel, los síntomas empeoraron, y pedí un médico. Me revisaron y sólo hablaban ruso, pero alcancé a entender que era apendicitis. Me llevaron al hospital y me dijeron que tenían que operarme. Ya llegaron mis amigos de Veracruz, y me ayudó mucho Taras Krokos, un ruso amigo de ellos, para traducir y muchas cosas más. Yo sólo le mandé un whats app a mi esposa, para que cuando llegara se enterara", contó Ferrer a CANCHA.



"Me han estado limpiando, y vamos bien. Tengo planeado mi regreso para el 8 de julio, y quiero ver ya a mi familia", dijo Alejandro, quien cuenta que sus tres hijos le han mandado videos enfundados con el jersey del Tri y cantando porras para apoyarlo.

