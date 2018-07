El verdadero motivo por el que Alemania se fue del Mundial antes de tiempo

2018-07-07 11:45:20 | AGENCIA REFORMA | REDACCIÓN

La prensa alemana revela cuál fue el motivo por el que su Selección se despidió en la primera fase.

Jugador alemán. Foto: Especial.



La Selección alemana habría sido eliminada prematuramente de Rusia 2018 debido al Play Station.

El diario Bild publicó que muchos elementos de la Mannschaft se pasaban jugando con la consola hasta altas horas de la madrugada, siendo el FIFA 18 o el Call of Duty los juegos de su preferencia.

Esta situación obligó al técnico Joachim Low y al director deportivo Oliver Bierhoff a prohibir las redes sociales a los futbolistas e incluso a desconectar el internet de los cuartos para que no se conectaran de uno a otro por medio de la red.

En el mismo tono, el periódico Welt calificó la situación como "niños de vacaciones en pijama, más que profesionales y adultos en una misión para lograr un título".

Low, tras la eliminación en Fase de Grupos (la primera vez que le sucedía a Alemania) puso en duda el nivel de concentración de sus pupilos, a quienes se les llegó a calificar como un grupo de personas y no una Selección.