BITCOIN 1.0

Para las personas que dicen que Bitcoin es una burbuja que va a estallar, yo les digo . . . Bitcoin es el alfiler que va a hacer estallar la burbuja del actual sistema financiero mundial.



– Jon Matonis (Cripto economista)

Primero que nada, deseo agradecer la invitación a escribir en el periódico AM sobre este tema que me apasiona. Agradezco infinitamente y me siento profundamente honrado.



Sin más, entremos en materia . . .



1) El misterioso origen de Bitcoin

Los dos más grandes eventos de la historia financiera mundial de la década de los 2000 sucedieron en 2008 y 2009. La crisis económica mundial y el nacimiento de la criptomoneda Bitcoin.



1.1) Satoshi Nakamoto

En 2008 una persona o grupo de personas o asociación o hackers o alguien llamado Satoshi Nakamoto registró la página web bitcoin.org y después, ese mismo año, dicho grupo o persona publicó un reporte muy técnico y detallado (White paper) sobre lo que es Bitcoin y cómo funciona. Así . . . se creó el alfiler que probablemente haga explotar la burbuja del actual sistema financiero mundial.



Algunos creen que Satoshi Nakamoto creó el Bitcoin en venganza del fallido sistema financiero que dio pie a la crisis económica de Estados Unidos en 2008 y que se resintió en las familias mexicanas y del resto del mundo en 2009. En dicha crisis las familias perdieron su patrimonio que con tanto esfuerzo y dedicación habían logrado y a la vez los bancos amasaban fortunas todavía mayores al quitar a diestra y siniestra bienes muebles e inmuebles, así como el aumento monstruoso de las tasas de interés en las tarjetas de crédito y préstamos bancarios.



1.2) La venganza perfecta.

Desde mi punto de vista Satoshi Nakamoto sabía que, así como Blockbuster y las grandes disqueras mundiales (Virgin, por ejemplo) sentadas en su monopólico trono de soberbia nunca vieron venir el tsunami de Netflix y Napster, respectivamente, tampoco los grandes bancos verían venir la tan ahora famosa criptomoneda (me da risa que esta palabra es tan nueva que ni siquiera viene en el corrector de Word, hilarious).



1.3) El nacimiento de Bitcoin

Hasta éste punto sólo se ha creado la página web ya mencionada y el White Paper pero el primer Bitcoin vio la luz el 3 de enero de 2009. Se llamó ‘El Génesis Block’. Cada Bitcoin tiene un código de programación y dentro de dicho código del primer Bitcoin se lee la leyenda “El Times 03/Ene/2009 Canciller a punto de segundo rescate para los bancos” copiado de la primera plana del famoso periódico londinense ‘The Times’ de esa misma fecha. Probablemente para tratar de demostrar que en esa fecha exactamente se creó el primer Bitcoin y también la razón (sistema financiero fallido) que lo había motivado a inventar Bitcoin.



1.4) The Times

The Times con fecha del 3 de enero de 2009 se volvió una pieza de colección, prácticamente imposible de conseguir ya que se tiene conocimiento que sólo quedan 12 copias en todo el mundo. Pero sólo siete han sido verificadas como originales y de esas siete, dos copias fueron adquiridas por ‘The National Archives’ el 14 de enero de 2014 ubicado en Washington, DC. ‘The National Archives’ es un edificio que guarda los documentos más valiosos de Estados Unidos, por ejemplo ‘La Declaración de Independencia’ y ‘La Constitución’. Así, las dos copias de The Times fueron guardadas en completa obscuridad, dentro de una caja herméticamente sellada y en un cuarto con temperatura controlada y libre de humedad para nunca jamás ser vendidas.



Las cinco copias restantes tienen un precio de 5.5 Bitcoins (unos 700 mil pesos al momento de escribir este artículo) cada una.



1.5) El primer envío

Afrontémoslo, un producto o servicio no tiene realmente un valor (más que probablemente sentimental) hasta el momento que cambia de manos y así se le da un valor agregado al mismo. El 12 de enero de 2009 Nakamoto realizó la primera transferencia de Bitcoin a Hal Finney (1956 – 2014). En ese entonces se calcula que cada Bitcoin valía 0.001 de dólar. Finney era un programador que describió en una entrevista a Nakamoto como alguien inteligente de probablemente origen japonés. Finney comentó que no se dio cuenta del potencial del proyecto (Bitcoin) pero que estaba contento de trabajar en un proyecto nuevo.



1.6) El último email

Finney fue invitado por la CIA a dar una plática sobre lo que es Bitcoin y lo que podría hacer. Finney, le comentó muy emocionado a Nakamoto por email sobre la invitación de la CIA a lo cual Nakamoto respondió – Tengo que moverme a otras cosas, el proyecto va a estar en buenas manos . . . – ese fue el último email de Satochi Nakamoto (23 de abril de 2011), jamás se ha vuelto a saber de él. Se rumora que Finney era realmente Nakamoto pero en 2014 Finney perdió la batalla contra una enfermedad mortal.



Así el creador o creadores de Bitcoin permanece como un misterio. Lo que no es un misterio es su increíblemente exponencial crecimiento, su impacto en el sistema financiero mundial y la sociedad, de los cuales escribiré a futuro.

