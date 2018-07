Real Zamora desafiará al Campeón Tepa

2018-07-07 11:37:59 | Agustín Cervantes | La Piedad

La escuadra del Real Zamora tendrá una prueba de fuego en su etapa de juegos amistosos, cuando el 25 de julio se enfrente ni más ni menos que al actual campeón de la categoría Premier Deportivo Tepatitlán, que también seguirá compitiendo en esta división luego de que su estadio no fue autorizado para la liga de Ascenso Mx.

El ingeniero Pablo Gutiérrez, Presidente del Club Real Zamora, en exclusiva dijo que su equipo "no será de grandes nombres, pero sí de jóvenes con mucha garra que se partirán el alma en la cancha".

De nueva cuenta esta escuadra será comandada por Jorge "Sobrino" Guerrero, luego de que Javier "Flaco" Gómez buscará otros horizontes en el futbol de la división de ascenso en nuestro país.

Asimismo, el directivo confirmó que para darle identidad a la nave "chonguera" se integrará al cuerpo técnico el ex jugador de equipos como Reboceros de La Piedad y Tecos en la década de los 90, Agustín García, quien conoce bien el medio zamorano en cuanto al futbol amateur de esos rumbos y espera que haga buena dupla con Guerrero para armar un grupo aguerrido, modesto pero cumplidor.