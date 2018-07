Diputada al pendiente de los ciudadanos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las iniciativas y gestiones de recurso que realizará como diputada local Alejandra Gutiérrez Campos, serán propuestas de ciudadanos.Con la conformación de un Consejo Ciudadano la legisladora panista recién electa señaló que sumará a expertos, empresarios y ciudadanos en general., apuntó la legisladora electa por el distrito III.Entre los temas que ya tiene en agenda destacó el de la atención a las adicciones y la regularización de los Anexos, pues señaló que esto repercute en la seguridad.adelantó Gutiérrez Campos.Aunque la legisladora dijo no buscar la coordinación de la bancada en el Congreso del Estado, dijo esperar que sea una persona que sepa liderar.aseguró la panista que destacó ser en porcentaje la más votada con 66.6%.Coincidió en que el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, es un buen liderazgo panista pero prefirió no pronunciarse si puede o no ser un buen dirigente nacional de Acción Nacional.