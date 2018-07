Respetarán palcos y a sus propietarios de Estadio León tras situación de Zermeño

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El municipio entregará el estadio, los terrenos del estacionamiento y el área donde se iba a construir el Museo Nacional de la Piel y el Calzado (Munpic), menos 26 palcos y plateas cuyos propietarios están amparados.En conferencia de prensa el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, dijo que se entregará el inmueble y los terrenos sin cambio en su uso de suelo, aunque no descartó que posteriormente pudieran autorizarlo.manifestó.La Secretaría de Ayuntamiento informó anteayer que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato notificó el acuerdo a través del cual solicita el cumplimiento de la sentencia que le ordena entregar a Roberto Zermeño el Estadio León, área de estacionamiento y las oficinas e instalaciones del Munpic a la parte actora del juicio ordinario mercantil 09/2011.dijo.Sobre el contrato de renta del inmueble, López dijo que establece que cuando por resolución judicial se haga la sustitución del arrendador se deberá desocupar el inmueble, pero consideró que el trato debe respetarse hasta 2022.Aseguró que por consiguiente el León jugará en el estadio debido a que el arrendamiento se mantiene, de acuerdo al artículo 1910 del Código Civil, que señala que cuando haya sustitución de arrendador, el contrato subsistirá.Añadió que una vez que se entregue el Estadio, corresponderá al Club León y a los nuevos propietarios llegar a algún acuerdo.Se le preguntó si negociarían el cambio de uso de suelo:La orden del juez de entregar el estadio se emitió el día 3 y el jueves fue notificado el municipio.López Gómez agregó que no han tenido comunicación ni con los nuevos propietarios, ni con los directivos del León.En relación a los propietarios de palcos y planetas, manifestó que sigue el proceso de los 26 que se ampararon.subrayó.Y precisó que en el caso de las demás palcos y plateas, cuyos propietarios no impugnaron, ni se ampararon, tendrán que entregarlos.En cuando a las mejoras que ha realizado el arrendatario, el club León, el contrato señala que forman parte del inmueble, también se pierden.Y sobre el terreno en que estaría el Munpic,, por que lo se perderán las inversiones que hicieron empresarios del calzado.El Secretario del Ayuntamiento aceptó que ya no hay más que hacer por el estadio.Explicó en cambio que no se ha definido cómo se entregará el estadio y los terrenos,El municipio sólo recibía 108 mil pesos de renta del estadio León por mes.