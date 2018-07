Adiós al gasto en partidos políticos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De confirmarse hoy los resultados que daremos los 32 Consejos Locales del INE (Instituto Nacional Electoral), 5 partidos políticos podrían perder el registro nacional, es decir, dejarían de recibir prerrogativas electorales. En ese “tsunami” político que es AMLO, algunos de los principales damnificados serían precisamente, los partidos tradicionales y a la “chiquillada”. Se acabarían así, lo que clamaba la gente: dinero público a muchos partidos.La elección del domingo dio muestra del hartazgo de la sociedad mexicana con el sistema de partidos políticos y con la partidocracia; castigó al PRI al punto de casi desaparecerlo; rechazó a la alianza histórica PRI-AN, zarandeó al PAN, ignoró a los candidatos independientes y dio un rotundo apoyo al candidato de la izquierda. Votando mayoritariamente por un partido emergente, Morena, dejó prácticamente en 4 partidos la totalidad de la elección.Resulta que 5 partidos tienen menos del 3% de la votación nacional. La gente dio así, una señal clara: ya no queremos sostener a tantos políticos. Queda muy claro que con haber obtenido el 3% en cualquiera de las elecciones federales, se mantendría el registro. Sin embargo, será hasta el 23 de agosto que el Consejo General del INE haga la interpretación correspondiente de acuerdo a los resultados obtenidos y validados, para saber que partidos perderían el registro.En marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo en el que se le da una respuesta al Partido Encuentro Social respecto a cuál es el criterio de interpretación sobre si se debe obtener en al menos una de las elecciones federales el 3% o la interpretación (que considero errónea) de que se debe obtener el 3% en las tres elecciones federales. Ese acuerdo del Consejo General del INE está muy claro, pues se hace una interpretación gramatical y jurídica respecto a lo que debemos entender y lo que hemos entendido: basta que se tenga el 3% en cualquiera de las 3 elecciones federales.La interpretación que se hace en el INE parte del artículo 41 constitucional y que es resultado de las reformas electorales que exigió la sociedad para dejar de sostener a tanto holgazán que vive de la política, como mensaje que da la ciudadanía en las urnas. Quizá sospechando los resultados, el INE, el 11 de mayo del año pasado, atendió una consulta precisamente del Partido Encuentro Social en donde se hizo precisamente esa interpretación, en el sentido de que bastaba con que el partido obtuviera 3% de los votos en cualquiera de las elecciones federales para que pudiera mantener su registro. Este acuerdo del INE no fue impugnado, pero hay que mencionar también que está avalado por criterios jurisdiccionales de la Sala Superior.Entre los partidos que podrían enfrentar una condena a muerte, está el que fuera el partido emblemático de la izquierda que dominó el panorama político por décadas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A ellos se le suman Movimiento Ciudadano (MC), el Partido VerdeEcologista de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Encuentro Social (PES).Sintiendo con la gente, con las mayorías que votaron, coincido en que deben desaparecer tantos partidos políticos del espectro nacional. Esto tiene repercusiones claras en miles de familias y empresas que viven de las prerrogativas electorales que el Estado mexicano da a los partidos políticos. Confieso que me alegra la decisión que sabiamente tomó el electorado.La inminente pérdida del registro de estos partidos políticos nacionales tiene atrás factores, que la estrategia de alianzas y la posible confusión al votar, llevó a los electores a votar solo por un candidato(a) y por un partido; que los votos se concentraron en los partidos con mayor posicionamiento, que el desprestigio que han tenido partidos como el Verde, se tradujeron el repudio en las urnas, que los candidatos(a) postulados no fueron adecuados y que el electorado prefirió dar el apoyo absoluto a AMLO y a su partido Morena.Se acabarán buenos y rentables negocios que se usaron por décadas como franquicias, o representaban, como el PANAL a grupos de poder, o a grupos ideológicos como el PES, o a familias, como el PVEM. En esta depuración que hicieron los ciudadanos, se salva aparentemente el PT, que hace 3 años alcanzó a “salvar el pellejo” gracias al respaldo del PRI. Platos rotos de la elección, consecuencia de ciudadanos cada vez más conscientes que ven que la vida política de México debe ser de más austeridad; que es mejor tener pocos partidos que reflejen el espectro ideológico, que es mejor concentrar el voto en un espectro de 3 o 4 partidos y allí entregar recursos públicos.Falta la nueva reforma electoral que incluya como lo ha propuesto Kumamoto, para reducir las prerrogativas, para hacer segunda vuelta y para que se apruebe el “voto electrónico”. Tarde o temprano, lo deberemos ver.