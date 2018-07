Legisladores ignoran ley que protege a niños que viven en centros penitenciarios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Legisladores del estado ignoran la ley que protege a los niños que viven en centros penitenciarios a consecuencia de los delitos cometidos por sus mamás. Pero lo mismo pasa en todo el País.A cuatro meses que concluya el plazo para que los estados armonicen la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en 2016, Guanajuato no ha cumplido.abogada del área jurídica de la Fundación Reinserta, aseguró que a la fecha ningún estado ha cumplido con la ley, que tiene como objetivo mejorar las cárceles de todo el país a través de alternativas de justicia, reinserción social y favorecer los derechos humanos.Entre 2015 y 2017 unos 23 bebés vivieron sus primeros días de vida tras las rejas en cinco de las diez cárceles que hay en Guanajuato. Actualmente son seis los niños recluidos.La Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato establece una estancia del niño con su madre recluida de seis meses, sin embargo, nuestro estado y el resto de las entidades del país deberán acatar la Ley Nacional de Ejecución Penal que señala una permanencia del niño hasta los 3 años.Por lo cual, los niños deberán recibir educación inicial, así como actividades lúdicas y recreativas para las cuales deben tener espacios dentro de las cárceles.Autoridades responsables deberán garantizar el más alto nivel de salud con pediatras, medicamentos e infraestructura.Estos niños deberán salir por momentos de la cárcel para visitar a familiares y realizar otras actividades, por ejemplo, de esparcimiento.Las autoridades competentes deberán velar por el cumplimiento del interés superior de la niñez y el reconocimiento de sus derechos humanos, ya que estos niños crecen en un ambiente poco favorable para su desarrollo presenciando violencia física y verbal, consumo de drogas, conversaciones inapropiadas, corrupción y estrés, entre otros situaciones difíciles que afrontan.El diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) posicionó a Guanajuato en octavo lugar de 17 estados con 19 quejas presentadas ante la CNDH relativas al programa penitenciario.Además, nuestro estado fue el segundo de seis entidades federativas con seis recomendaciones de los organismos locales de Protección de los Derechos Humanos.Las quejas y recomendaciones que estuvieron relacionadas con el sistema penitenciario, señalan como responsables a las autoridades penitenciarias estatales, servicio médico, autoridades jurisdiccionales y defensores de oficio, personal de seguridad y custodia, policías, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.La Fundación Reinserta se dedica a la impartición de justicia, derechos humanos y legalidad, especialmente para personas privadas de la libertad, así como al impulso de política públicas que promuevan estas acciones.Marisol Velázquez Copado, abogada del área jurídica de Reinserta, aseguró que ningún Estado está cumpliendo, personal de la fundación realizó un análisis de la Ley de egresos a nivel federal 2015, 2016, 2017 y 2018 y se confirmó que no existe ningún programa que destine recurso para las mujeres embarazadas, madres y sus hijos.También dijo se realizó un muestreo de programas para los niños recluidos en todos los Estados, pero solo Michoacán ha trabajado un poco con los Centros de Desarrollo Infantil.Explicó que cada uno de los Estados indicaba el tiempo de reclusión del hijo con su madre, pero ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal aplicará para todo el país y será hasta los tres años.La abogada compartió que personal de Reinserta ha realizado visitas principalmente en Acapulco y Cancún para tratar el tema del desapego de los niños con sus madres para que al momento que sean retirados de la cárcel no sufran el impacto emocional, esto como parte del trabajo que realiza de manera usual de la fundación.