Asegura AMLO que negociará con los partidos y no impondrá nada

- Con todos, con todos. Vamos a convencer, no a imponer nada.



"No va a haber problema porque nunca vamos a proponer nada que afecte al pueblo, entonces ¿qué legislador se va a oponer a una iniciativa para beneficiar a los mexicanos? Ninguno. No vamos a tener ningún problema", exclamó en entrevista a bordo de su Jetta Clásico.

aseguró que, más bien, adelantó que buscará convencer a los legisladores de todos los partidos políticos.En entrevista al llegar a su casa de transición en la colonia Roma,dijo que la falta de mayorías calificadas de su partido y sus aliados en el Congreso de la Unión no va a tener ningún problema porque nunca van a proponer nada que afecte al pueblo.- ¿Van a negociar con todos?Este sábado, EL UNIVERSAL publicó que Andrés Manuel López Obrador no tendrá el camino fácil para realizar reformas a la Constitución una vez que tome posesión como Presidente de México.Pese a que su partido Morena contará con mayoría en ambas cámaras del Congreso, el tabasqueño no puede impulsar por sí solo cambios a la Carta Magna.Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, deberán negociar con las bancadas del PRI o el PAN para obtener el número de legisladores que se requiere de mayoría calificada.Sobre esto, el político tabasqueño afirmó que no habrá problema con más negociaciones porque no habrá ningún legislador que se oponga a una iniciativa para beneficiar a los mexicanos.