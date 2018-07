Rechaza AMLO #FiscalíaQueSirva

“Estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto”, dijo previo a una reunión con sus asesores en materia de seguridad.

“Les pediría a ustedes y a quienes tienen interés en este tema que nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción Me canso, ganso”, dijo.

No se puede estar a favor del combate a la corrupción y la impunidad y a favor de la creación de un verdadero Estado de derecho, y en contra de la autonomía, independencia y eficacia de la Fiscalía General de la República. AMLO debe decidir: Primero #FiscaliaQueSirva — Claudio X. González (@ClaudioXGG) 6 de julio de 2018

Ni un paso atrás. Contrario a las exigencias de organismos civiles,reiteró ayer su rechazo a promover una reforma constitucional que garantice una Fiscalía autónoma.Explicó que el titular de esa dependencia debe ser seleccionado conforme a la normatividad vigente, con base en una terna enviada por el Presidente al Senado a partir de un grupo de perfiles sugeridos por los legisladores.Los colectivos ciudadanos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva han impulsado una reforma constitucional al Artículo 102 con la advertencia de que el procedimiento vigente no garantiza que el Fiscal sea independiente del Ejecutivo ni que sea seleccionado el perfil más capacitado en materia de procuración de justicia.Apenas se conoció ayer la negativa de López Obrador, impulsores de la iniciativa #FiscalíaQueSirva urgieron al Senado a no nombrar un titular de la Fiscalía en un periodo extraordinario sino hasta que se reforme la Constitución para evitar que AMLO avance en su propuesta.El virtualelecto afirmó que desde la campaña había dejado clara su postura en contra de dicha reforma.Incluso ya había dado a conocer su preferencia para que el titular de la Fiscalía surja de entre Bernardo Bátiz, ex Procurador capitalino, y los ex Magistrados Juan Luis Alcántara Carrancá y Eva Gyves.aseguró que las personas seleccionadas para encabezar las fiscalías General, Anticorrupción y Electoral serán intachables y no tendrán conflictos de interés.perfilada como subsecretaria de Derechos Humanos, afirmó que las decenas de organizaciones que integran el colectivo #FiscalíaQueSirva insistirán a la Administración entrante en que se reforme el Artículo 102.