"Trump mismo ve en AMLO un poco de su misma imagen de renegado apodando en privado al político mexicano como 'Juan Trump' a decir de un alto funcionario gubernamental", asegura el reporte firmado por Mark Feierstein, un ex funcionario de la Administración de Barack Obama.



"A diferencia de otros países de América Latina, con Gobiernos de izquierda populista, el ambiente político en México no es conducente a enfrentar grupos sociales unos contra otros. A diferencia de los Presidentes Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, el apoyo de AMLO no está concentrado entre los pobres", asegura el reporte.



"Con este telón de fondo, la Administración Trump no está demasiado preocupada por una Presidencia de AMLO y su impacto en las relaciones entre México y EU", apunta el artículo.

al virtual ganador de la elección presidencial de México,dado que lo considera similar a él, asegura un reporte del sitio especializado Americas Quarterly.Citando a un alto funcionario del Gobierno estadounidense, el reporte asegura queha mencionado de forma privada a sus cercanos quees similar a él por su estilo deen su manera de hacer política.Sin dar más detalles, el reporte establece que lano estaría preocupada que una Presidencia de López Obrador tomara un rumbo radical como en otros Gobiernos izquierdistas de América Latina al considerar que el ambiente político en México no lo permite.Actual consultor político para diversos grupos en Washington, Feierstein fungió antes como el Director Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la segunda parte de la Presidencia de Barack Obama.Titulado comoel artículo de Americas Quarterly describe que López Obrador ha dicho que busca tener una relación de respeto con el Presidente Trump por lo que no se prevé que alteré demasiado la cooperación.