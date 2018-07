Ganó la apatía en las elecciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Guanajuato no ganó el PAN, tampoco Morena, el gran triunfador electoral fue la indiferencia.Sí, así como le digo, la participación ciudadana que registra oficialmente el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la elección de Presidente de la República en el estado de Guanajuato, es de apenas el 53.19 por ciento del total de la lista nominal que es de 4 millones 359 mil 531 posibles electores.Ese porcentaje nos coloca en el fondo de la tabla como uno de los estados menos participativos. Apenas superamos a Baja California que registró el 52.6% y el más bajo que fue Sonora con el 51.88%.Lo que pasó en Guanajuato contrasta con la participación ciudadana nacional que fue del 63.4%.Los partidos celebran sus triunfos y pelean sus apretadas derrotas. No hay reflexión sobre por qué al 47% de los guanajuatenses les vale sorbete elegir a sus próximos autoridades. Es un tema serio.Si hay apatía para acudir a una jornada a votar, lo hay aún más para participar en la vida política, en un comité de colonos, asociación civil, organización social, informarse y exigir a las autoridades, a todo.Guanajuato es el estado con el sexto padrón electoral más numeroso de la República. Los cinco que le anteceden son, en este orden: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. En todos ellos la participación fue mucho mayor que en Guanajuato (el menos Jalisco con 59%).La mayor participación nacional, arriba del 70%, estuvo en Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.La próxima senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre, retomó en sus redes sociales un mapa de la República Mexicana marcado por colores, según el porcentaje de participación en la elección presidencial del 2018, en el que el blanco, en el que sólo están Guanajuato, Sonora y Baja California Norte, reflejan la menor participación, entre el 50% y el 55% de la lista nominal.“Guanajuato no es azul, sino blanco por la apatía. Uno de los estados con menor participación ciudadana”, lamentó la leonesa, a quien su partido le abrió un espacio en el Senado cuando le quitó la candidatura a la Gubernatura, que ya tenía ganada, para subir al expanista Ricardo Sheffield Padilla.Quienes nos gobiernan tienen pues, aun con arrasadoras votaciones, el respaldo de una minoría.El domingo 1 de julio en Celaya e Irapuato la participación electoral rondó el 50 por ciento de los padrones electorales. En Celaya votaron 187 mil 458 personas, el 50 por ciento y en Irapuato el 49 por ciento de una lista nominal de más de 417 mil electores.La expectativa de las autoridades electorales era al menos de un 60% de participación. ¿Qué pasó?El PAN gobernará por octava ocasión consecutiva en Celaya de la mano de Elvira Paniagua, sin embargo lo hará por primera vez sin tener mayoría en el Ayuntamiento al ganar sólo con la tercera parte de los votos. Los tiempos de dominio panista en Celaya en donde llegaban a arrasar con dos terceras partes de los votos, quedaron atrás, el domingo pasado los azules volvieron a ganar, pero nada igual.Elvira Paniagua se convertirá en la Presidente Municipal de Celaya que menos porcentaje de votos haya tenido y por primera vez no serán mayoría al tener seis de los 14 representantes.A pesar de ser elecciones federales, la participación ciudadana en Celaya fue solo del 50% por lo que la panista gobernará con el respaldo de sólo el 17% del electorado, lo que le lleva a acarrear la sombra de un fraude achacado por sus oponentes.Para nadie es un secreto que la participación de ocho candidatos a la alcaldía terminó favoreciendo a los panistas. La división del voto provocó que las candidatas del PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Partido Verde sumaran entre las cuatro diez puntos porcentuales, justo la diferencia entre Elvira Paniagua e Italia Almeida.En el lado opuesto de la moneda es la caída del PRI, que con Montserrat Vázquez encabezando su planilla nunca pudo arrancar su campaña y las consecuencias están en la votación más baja en la historia del partido en Celaya. El tricolor sólo tendrá un regidor en el Ayuntamiento y la debacle al parecer ya era esperada por sus militantes quienes desmantelaron su cuartel general antes de las elecciones.Otro factor importante es que el independiente Javier Mendoza Márquez logró superar los 38 mil votos, la cifra más alta para un tercer lugar en la historia democrática del municipio, lo que le valió que tres regidores independientes integren el próximo Ayuntamiento.Pero la joya de la corona en Celaya está en las comunidades donde se concentran una cuarta parte de los votos y en donde el PAN recuperó el terreno perdido en elecciones anteriores.Parece que la maquinaria panista se concentró en recuperar comunidades clave en la elección que habían perdido desde la época de Rubí Laura López, Ismael Pérez Ordaz y que vieron peligrar el triunfo de Ramón Lemus hace tres años por la baja aceptación en zonas rurales.Durante la campaña, comunidades como Rincón de Tamayo, San Miguel Octopan o San Juan de la Vega estaban literalmente tapizadas de publicidad panista y eran contadas las lonas y bardas pintadas de oponentes principalmente del independiente Javier Mendoza Márquez.El trabajo no sólo fue de dos meses de campaña, sino el impulso de obra pública principalmente de la adquisición de la deuda pública en el Municipio para acciones en comunidades y que la propia Paniagua Rodríguez aprobó en el Congreso del Estado y fue clave en un trabajo de los últimos tres años para recuperar la confianza de los electores.A pesar de todo el PAN aumentará a 23 años su dominio en Celaya aunque el contrapeso que podría tener el Ayuntamiento se antoja fundamental de cara a la próxima elección.De los cerca de 200 mil votantes irapuatenses, 75 mil 192 decidieron que el panista Ricardo Ortiz fuera Presidente por tercera ocasión, algo que pronosticó él mismo, señalando que ganaría 2 a 1.Dicen quienes estuvieron en el proceso antes de que la consejera presidenta del Consejo Municipal del IEEG, Laura Mendoza, le entregará su constancia de mayoría, que desde antes de que fuera oficial que sería Alcalde, mostró mala conducta, pues al retrasarse hasta la mañana del 5 de julio la entrega, el panista llegó molesto, y cuando Mendoza decreto un receso de una hora, se puso a exigirle casi a gritos y manoteos que ya le entregara su constancia, señalando que ya había esperado mucho tiempo.Mendoza no cedió y entregó la constancia incluso dos horas después, aún con el berrinche del panista.Quien andaba de un lado a otro de las instalaciones del IEEG la noche del 4 de julio, fue la candidata a la alcaldía de la Coalición Juntos Haremos Historia, Irma Leticia González Sánchez, quién de acuerdo a información al interior del IEEG y de los partidos políticos, trató de cambiar a sus regidores propietarios y por suplentes.Y no es de extrañarse, pues la lista de suplentes la encabeza su esposo, Catarino Mendoza, como suplente del primer regidor, una manera en que podría recuperar lo invertido en la campaña, pues los 'morenos' de Irapuato no están muy contentos con esta imposición de la expriísta como candidata a la Alcaldía, lo que provocó que varios militantes de Morena no quisieran dar apoyos económicos.Las autoridades electorales le señalaron que ese cambio no era legalmente posible, por lo que la candidata decidió que impugnará por inconsistencias en los conteos.Además de que la imposición de González Sánchez como candidata a la alcaldía por Morena generó molestias, al parecer los dirigentes municipales del partido no tuvieron mucha voz ni voto en la elección, pues dos de los tres regidores, que son los que podrán asumir sus cargos en octubre de este 2018, son emanados del PRI. Eduardo y Francisco Murillo incluso afirman haber trabajado para campañas de priístas como la misma Irma Leticia y Claudia Navarrete Aldaco, e incluso la suplente del representante del partido de Morena ante el IEEG, era Consejera Estatal del PRI hace un mes.Aún así, la segunda regidora es hija de la excandidata a la alcaldía en las elecciones de 2015, Maribel Aguilar, y se dice por los que saben, no es fan de Irma Leticia, por lo que se podría dar una fuerte separación del trabajo de la candidata.Dicen los que estuvieron desvelados en el cómputo de votos que el primer regidor de Morena, en cuanto llegaron los panistas, se acercó a saludarlos, lo que dio una mala señal a todos los de oposición, pero, la realidad es que Eduardo está buscando respaldo, pues Irma Leticia podría haberle dado un plazo para pedir licencia y que su marido Catarino Mendoza pudiera asumir su cargo como regidor suplente. Incluso, dicen que dejarán a Eduardo un año en la regiduría.El cómputos de votos durante el 4 de julio fue extenuante para los priístas irapuatenses, sobre todo para el tercer regidor, el empresario Gerardo Padilla Fuerte, quien paseaba de un lado a otro con calculadora en mano, esperando alcanzar a entrar como parte del Ayuntamiento.Al final el PRI se quebró. Dicen los que saben que la estructura que tanto estuvieron armando durante las semanas antes de que empezara la campaña, les falló, pues el 30% de la gente que se contrató para cuidar casillas, o no llegó o se fue antes de tiempo.De 70 a 100 desayunos y comidas que se enviaban para alimentar a estos vigilantes, se regresaban 20 ó 30, pues no se encontraba a quién entregarlas. Morena le ganó un aproximado de 15 mil a 18 mil votos, aunque de todos modos arrasó con el Revolucionario Institucional, que no alcanzó ninguna candidatura en Irapuato, aún con la inversión económica que hicieron varios de los candidatos y sus patrocinadores.Aunque Elvira Paniagua tiene ya su constancia de mayoría que la acredita como Presidenta Municipal electa de Celaya, sus oponentes políticos se resisten a que el caso esté cerrado y unidos atacaron con una denuncia pública sobre las presuntas irregularidades cometidas por los panistas durante la elección. Los excandidatos acusaron una elección de Estado desde antes que esta comenzara, pues se usaron programas sociales y dinero público para convencer a los votantes de que el mejor es el PAN, en la ciudad fue notoria la repartición de calentadores solares y que muchos edificios estrenaron pintura, casualmente azul y blanca.El independiente, Javier Mendoza, señaló que 453 actas fueron alteradas o con inconsistencias. La priísta Montserrat Vázquez señaló que con sus propios ojos vio que el exalcalde José Rivera y el exdiputado Rubén Arellano operaron para comprar votos para Elvira Paniagua.Italia Almeida, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena-PES-PT; Verónica Solis de Nueva Alianza, incluso las candidatas de los partidos que a nivel estatal y nacional iban en coalición con el PAN, como Isaura Cano de Movimiento Ciudadano y Jaqueline Muñoz, del PRD, también se lanzaron contra los del blanquiazul, acusándolos de comprar votos.Todos exigieron abrir las casillas y contar voto por voto, como lo hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006. Fue cuestión de unas horas luego de la rueda de prensa conjunta para que la aludida, Elvira Paniagua, reaccionara y a través de su equipo de Comunicación las llamó perdedoras e incongruentes, pues un día antes algunos partidos ya habían firmado los resultados. Además agregó que lo dicho por las y el candidato es con la intención de confundir a la sociedad y sin fundamentos.