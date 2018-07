Padres de familia denuncian falta de autoridad de director de primaria

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Padres de familia de la escuela primariaen San Francisco del Rincón, denunciaron la falta de autoridad por parte del director, así como la restricción de algunas áreas del plantel.Ayer, que fue el último día de clases de este ciclo escolar, se manifestaron contra la falta de compromiso de algunos profesores de la institución educativa.Y es que pese a que los tutores de los pequeños han solicitado el apoyo de Humberto Calzada Esparza, director de la primaria, en varias ocasiones, señalaron que no se ha dado solución.Dijeron que el problema radica en la preparación de uno de los docentes, al no cumplir con el papel de un maestro de primaria, aseguraron quienes presentaron su molestia.Además dijeron que desde ciclos anteriores se ha presentado la misma situación al demostrar su ineficiencia, el descuido de los menores y la ausencia del mismo, ya que generalmente acostumbra llegar tarde y en ocasiones ni siquiera asiste.argumentó la señora Fernanda.La petición de los padres de familia se basa en que sus hijos puedan recibir una educación adecuada, puesto que se han dado cuenta de que al menos otros 2 de los profesores no cumplen tampoco con lo necesario para ello., apuntó la señora Irma.Al cuestionar dichos señalamientos al director del plantel, éste dijo haber conversado con cada uno de los docentes para que se comprometieran a desempeñar de manera responsable su papel, ya que no realizaría cambios en la docencia.Esto, provocó que la mayoría de los padres de los menores, a quienes se les asignó alguno de los 3 maestros ya mencionados, tomaran como opción el ya no inscribir a sus hijos en la institución.Otra de las inconformidades, fue que no todos los alumnos pueden disponer de las áreas de recreación del plantel, ya que éstas se encuentran restringidas para los alumnos del turno vespertino.Entre ellas el área de comedor, los bebederos y los baños, cabe señalar que incluso las oficinas de dirección no son las mismas, pues entre ellas se nota el favoritismo por el turno matutino, se argumentó.Ante esto, Humberto Calzada indicó que ya se está haciendo cargo de la situación, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.finalizaron.