#HermanoCoreanoYaEresMexicano #ImaginemosCosasChingonas”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los cibernautas se encargaron de destrozar a la conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta, quien hizo una publicación en la que expuso su "ignorancia".El 27 de junio se hizo presente la burla después de que el equipo tricolor pasara a octavos de final con la ayuda de la victoria de Corea a Alemania con un marcador de 2 a 0 durante la edición del mundial 2018 disputada en Rusia.En vez de felicitar a la selección por pasar a los octavos, las congratulaciones fueron a los coreanos, y gracias a ello, se crearon hashtags en internet como #HermanoCoreanoYaEresMexicano.De acuerdo con Diario Basta!, Andrea Legarreta también se unió a la fiesta, y compartió una imagen con el siguiente mensaje:En la imagen se aprecia al mandatario de Corea del Norte Kim Jong-un, no de Corea del Sur, equipo que le regaló el pase a México a los octavos de final.En los comentarios de la instantánea, se aprecia cómo es que Galilea Montijo le "aplaude".Pero esta no es la primera vez que Andrea Legarreta recibe burlas y recordatorios por no conocer temas de los que está hablando.En 2016, recibió severos comentarios luego de mencionar que el incremento del valor del dólar con respecto al peso 'no afecta a los mexicanos'.