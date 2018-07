TOP: 10 cosas que no sabías de Scarlett Johansson

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz de filmes como “Los Vengadores”, “Lucy” o “Vicky cristina Barcelona” celebra su cumpleaños número 30 convertida en toda una gran estrella.Sin embargo, a pesar de conocerla en su trabajo artístico, poco se nos da a conocer de la vida personal de la artista.En esta ocasión, te presentamos 10 cosas que no sabías sobre Scarlett Johansson.1. Su madre, Melanie Sloan, de ascendencia rusa, es productora de cine; y su padre, Karsten Johansson es un arquitecto danés. Ella es estadounidense.2. Como lees, la actriz tiene un hermano mellizo, se llama Hunter y nació apenas tres minutos después que ella. Tanto él, como su otra hermana, Vanessa también son actores, aunque no han alcanzado la fama de la propia Scarlett.Foto: Scarlett Johansson y Hunter, su mellizo.3. Se llama Scarlett por Scarlett O’Hara, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Al parecer, es la película preferida de su madre, hecho por el que decidió ponerle este nombre.Foto: Película Scarlett O'Hara.4. Hizo su primera a aparición en 1994 con la película North (Un muchacho llamado Norte). También debutó como cantante en 2008 lanzando el álbum Anywhere I lay my head.5. Salió en la película “Home Alone 3”: ¿Quién no recuerda está película? Pero seguro que pocos recordamos a Scarlett. La actriz daba vida a la hermana del niño que protagonizó esta tercera parte, que obtuvo críticas por la ausencia de Macaulay Culkin.6.Es zurda, su color de cabello natural es el castaño claro y mide 1,63 centímetros. Empezó a fumar con tan solo 15 años, y se desconoce si por fin lo ha dejado antes de tener a su primer hijo, Rose Dorothy Dauriac.7. Fan número uno de Disney: Johansson no lo dudó, y celebró su cumpleaños número 20 cumpleaños en Disneyland. Además, la actriz se ha declarado muy fan de la película Frozen, una de las películas de animación más taquillera de los últimos años. Uno de sus sueños es llegar a protagonizar un musical de la compañía.8. Tiene fobia a las cucarachas porque un día se despertó con una paseándose por su cara. No queremos ni imaginar esa escena tan asquerosa.9. Resulta que la californiana, Katy Perry compuso "I kisses a girl” tras inspirarse en los labios de la actriz, según confesó.10. Sin papel: Scarlett Johansson era una de las favoritas para interpretar a Lisbeth Salander, la protagonista de la saga Milenium. Sin embargo, se quedó sin el papel después de que los directores del casting decidieran que era muy sexy para el papel.