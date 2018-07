Spice Girls y Backstreet Boys… ¡juntos en gira!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Deja a tu adolescente noventera enloquecer, porque los rumores son ciertos: ¡Las Spice Girls y los Backstreet Boys están en pláticas para ir de gira juntos!En una entrevista con Rolling Stone, el cantante, fundador y miembro de la agrupación Backstreet Boys, AJ McLean dijo que las bandas han platicado durante los pasados 18 meses, lo que podría explicar por qué los rumores de una gira han relucido desde el año pasado.“La gira con las pice Girls ha sido una idea que salió cerca del pasado año y medio, y es algo que aún estamos hablando”, dijo.Solo imaginen un concierto con las canciones clásicas como “Wannabe” y “As long as you love me”, si esta gira ocurre, saben que serán los primeros en la fila por los boletos.Esta no es la primera vez que lo Backstreet Boys han intentado revivir a la banda. En el 2011, el grupo empezó a tocar con New Kids en el Block en la gira de un concierto compartido.Ahora, Nick Carter está llamando la atención como concursante en "Dancing with the stars”.