Estrellas sin luz

Tiene que pasar un ciclo de cuatro años para que las estrellas enciendan el firmamento. A veces no pueden y la luz no brilla ante la opacidad.Para algunos virtuosos del deporte de la de gajos, Rusia 2018 no sirvió para demostrar talento; se esperaba más de ellos y acompañados -y respaldados- por sus respectivos representativos, no pudieron salir airosos.Cada selección tuvo su bastión para esta edición de Rusia 2018, sin embargo, han existido algunos jugadores de los que no se esperaban sorpresas y terminaron dando la campanada, mientras que otros, cuya esperanza era mayor, terminaron por apaciguarse ante la urgencia de sus selectivos.Lionel Messi, principalmente, así como Mohamed Salah, Andrés Iniesta, Neymar, Javier Hernández, James Rodríguez y Thomas Müller, son algunos de los jugadores convocados para Rusia 2018 que terminaron su participación sin poder brillar a pesar de que era lo menos que se esperaba de ellos. En algunos casos se debió a las faltas colectivas que les terminaron por perjudicar, mientras que en otras aristas, lo individual simplemente no convenció.Para esta edición mudialista, la FIFA contabilizó hasta 736 jugadores inscritos en el torneo (96 porteros, 247 defensores, 234 mediocampistas y 159 delanteros), de los cuales, serán europeos los que terminen levantando la copa, mientras que otros, que se esperaban como bastiones del título, ya están en casa.Fotos: APLIONEL MESSIPartidos jugados: 4Minutos jugados: 360Distancia recorrida: 31.6 kmGoles: 1Asistencias: 2Pases totales: 201Faltas cometidas: 4Eliminación de su selección: octavos de finalMOHAMED SALAHPartidos jugados: 2Minutos jugados: 180Distancia recorrida: 19.2 kmGoles: 2Asistencias: 0Pases totales: 41Faltas cometidas: 1Eliminación de su selección: fase de gruposANDRÉS INIESTAPartidos jugados: 4Minutos jugados: 284Distancia recorrida: 31.6 kmGoles: 0Asistencias: 1Pases totales: 280Faltas cometidas: 3Eliminación de su selección: octavos de finalNEYMARPartidos jugados: 5Minutos jugados: 450Distancia recorrida: 47.3Goles: 2Asistencias: 1Pases totales: 276Faltas cometidas: 4Eliminación de su selección: cuartos de finalJAVIER HERNÁNDEZPartidos jugados: 4Minutos jugados: 330Distancia recorrida: 33.1 kmGoles: 1Asistencias: 1Pases totales: 75Faltas cometidas: 2Eliminación de su selección: octavos de finalJAMES RODRÍGUEZPartidos jugados: 3Minutos jugados: 152Distancia recorrida: 18 kmGoles: 0Asistencias: 2Pases totales: 97Faltas cometidas: 4Eliminación de su selección: octavos de final