Roban material radiactivo y emiten alerta por riesgos a la salud

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil y de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, en conjunto con el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitieron una alerta por el robo de una fuente radiactiva en la delegación Álvaro Obregón.



A decir de las autoridades, el material radiactivo que se robó podría representar un riesgo, aunque no para toda la población, sí para quienes lo hayan robado, sobre todo para quienes lo tengan cerca o lo encuentren, por lo que recomiendan evitar manipularlo y reportarlo a las autoridades.



De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), el robo del material radiactivo ocurrió el pasado 6 de julio a las 15:00 horas en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón, cuando fue sustraído de un vehículo perteneciente a una empresa dedicada a la radiografía industrial. Aparentemente los delincuentes se robaron el vehículo sin saber o conocer exactamente el material que tenía la unidad sustraída al exterior de una clínica donde se solicitaban radiografías.



En este sentido, las autoridades detallan que las características de la fuente radiactiva son las siguientes: contenedor marca Industrial Nuclear Co, modelo IP-100 con número de serie 7348; dimensiones 30 x 35 x 20 cm, hecha de acero inoxidable al exterior, Uranio y Tungsteno al interior, contiene un isótopo radiactivo llamado Iridio 192. En caso de localizar la fuente, autoridades de Protección Civil recomiendan no manipularla ni permanecer cerca de ella, además de establecer un perímetro de seguridad y resguardo con un radio mínimo de 30 metros.



Para reportar el hallazgo de la fuente radiactiva piden comunicarse a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, teléfonos 01800 111 3168, 045 (55) 9199 5776, 045 (55) 9199 8799 y 045 (55) 5415 2918. Asimismo, la Secretaría de Protección Civil pone a disposición los números 5683 2222 y el 911, número de Emergencias de la Ciudad de México.



