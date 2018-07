Chocan autos sobre carretera Tulancingo-Huapalcalco

Una carambola se registró la madrugada de este domingo sobre la carretera Tulancingo-Huapalcalco.

En el accidente no hubo personas lesionadas de acuerdo con informaron de autoridades policiacas del municipio.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:12 horas a la altura de una distribuidora de semillas en dicha vía.

Los conductores identificados con las iniciales M.J.R.G, C.S.H y J.P.R, de 34, 40 y 49 años, respectivamente, no sufrieron lesiones.







Policías estatales se hicieron cargo de la situación y comentaron que de no llegar a un acuerdo sobre el pago de daños materiales el caso será turnado al Ministerio Público.

