Les llueve a los Bravos

Aunque apenas estaba por iniciar, el tercer duelo de la serie entre los Bravos de León y los Pericos de Puebla, fue cancelado por lluvia.Pasadas las 16:00 horas la tromba se hizo presente en el Estadio Domingo Santana, lo que ocasionó que en primer momento el juego fuera pospuesto y posteriormente cancelado.

El juego de los Bravos se canceló por la lluvia. Foto: Cortesía.

Aprovechando la lluvia, integrantes de ambas franquicias se tiraron sobre la lona que tapaba el campo, así como la mascota de los leoneses, Bravo León, al que no le quedó de otra más que animar bajo la lluvia a las decenas de aficionados que ya habían llegado a La Fortaleza.A pesar de esto y aunque Guillermo Moscoso no pudo salir a la lomita, los Bravos lograron agenciarse la serie al ganar los dos primeros ante los Pericos.El tercero, por disposición de la LMB ya no se efectuará, por lo que los Bravos ya no verán actividad sino hasta este próximo martes.