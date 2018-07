Avanza apoyo económico para policía pero aún falta más

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La colecta de fondos para apoyar el tratamiento del policía municipalGalván avanza, pero todavía está lejos de la meta, que es reunirEl 17 de mayo, en el cumplimiento del deber, Francisco Javier se cayó de la patrulla en que iba en Lomas de las Hilamas, mientras perseguían a unos presuntos delincuentes y se fracturó el cráneo.El agente fue llevado a la Clínica Médica Poniente y luegoFrancisjo Javier fue atendido, operado del cráneo y en todo momento contó con el apoyo de lapero como mantenía la cabeza inflamada y molestias, sus parientes lo llevaron con un médico particular, que les dijo que es necesario colocarle una placa de titanio en la cabeza.Por ello uno de sus familiares creó una campaña de recaudación de fondos en la página de internetApoyar a un policía lastimado por servir a la comunidad es lo más sencillo, siempre que usted cuente con tarjeta de débito o crédito. Basta entrar a la dirección Go Fund Me y buscar el caso de Javier Navejas o ir a la dirección