El pueblo, principal actor político

Vicente Fox es como el Bronco; pero sin ilustración.En política, como en cualquier acto de la vida, lo que acontece tiene una explicación, de donde debemos entender que los resultados electorales del domingo anterior, a nivel nacional, son consecuencia lógica del hartazgo. El pueblo se cansó del engaño, la burla, el asalto de una partidocracia maniobrera, en no poco, ladrona.El fenómeno viene de muy lejos y si me apresuran a que precise desde cuándo diré que de siempre. Los españoles, sin ninguna consideración, nos saquearon. No, este de ninguna manera es juicio temerario ya que si nos trajeron la fe, se llevaron al sepulcro no pocas vidas y rapiñaron tesoros inmensos.¿El precio de la conquista?La independencia y la revolución nos dieron caudillaje largas uñas, desde Antonio López de Santa Ana, hasta Alvaro Obregón que dijera “nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos”, de aquellos tiempos.El triunfo representaba reparto y saqueo. Nacían los nuevos potentados y ricos presuntuosos.Despues almazanismo, henriquismo y demás ismos en disputa por la silla y el mando, engañando y devastando al pueblo. Los extremismos de Garrido Canabal (Tomás), quien cerró por sus fueros y poder iglesias en Tabasco y formó a obreros y escolapios en milicias rojas, al estilo soviético, con bemeplácito del entonces Presidente Lázaro Cárdenas, quien al visitar ese estado exclamó que “así quisiera ver a todo el País”.Luego los regímenes llamados civilistas, engañadores, burladores del sufragio en donde se hartaron , como mafia del poder y con dinero del pueblo. Posteriormente con Echeverrismo, Jolopo, que exhortó para que nos preparáramos a administrar la riqueza,salinato que vendió lo vendible, del pueblo, a sus cuates; engaños redentoristas que no pudieron sacar de la miseria a casi cuarenta millones de compatriotas que hoy medio comen o no comen.El crimen que escaló y se organizó.Una alternancia fallida, con Fox y Calderón, gobiernos ni siquiera oropelescos sino sin estructura y menos consistencia y el sexenio último en donde se entronizó el cinismo y la impunidad se hizo hábito. Todo ello fue un caldo de cultivo fermentado para que López Obrador, por dieciocho años de campaña, sembrara sus ideas.Dos factores le fueron propicios: uno, el deagarramiento de los partidos políticos, en donde tribus y mafias se repartieron sin pudor mandos y privilegios hasta reblandecer su consistencia a grado que en PRI y PRD, ya no digamos los pequeños, deambulan en la postelección como meras entelequias. El PAN libra el juicio a causa de buenos gobiernos estatales, como en Guanajuato, pero el manipuleo y desgajamiento interno, son inocultables.En ese clima apareció la nueva ley electoral y el mensaje de López Obrador, con Morena, que dicho sea ya, no es ni con poco y menos con mucho, un partido político, aunque legalmente tenga tal reconocimiento.Se trata del movimiento bajo la égida de un caudillo, que es quien decide todo. Caben cuantos quieran entrar, con o sin coincidencias ideológicas, venidos de donde sea, sin o con antecedentes. La estrategia es sumar y aportar, en casi todos los casos el aporte es un trauma,la frustración y una virulencia verbalista. Sin descontar el interés manifiesto.El proyecto funcionó, dio resultados sorprendentes a grado que hasta Layda Sansores ganó en la Ciudad de México y Cuauhtémoc Blanco se llevó Morelos. A este propósito me comentó un ciudadano al amanecer el lunes dos de julio: “¿Cómo es posible que esa persona, sin preparación para el cargo, pueda ejercer de Gobernador?”. Le respondí que en esos casos nombran un secretario de gobierno, el tesorero de sus confianzas, jefe de seguridad y el titular decorativo puede hasta dedicarse a la recreación o a la milonga. En esa entidad, por cierto, en el pasado no muy remoto, Lauro Ortega, ya decrépito, asumió la gubernatura y dividió para efectos prácticos el territorio en cuatro estancos políticos. Por las tardes él recibía informes y todos en paz.La marca de Morena, con mayoría en el Congreso, le va a permitir al caudillo gobernar a modo.Andrés Manuel es un izquierdista y autoritario. Sus actos y actitudes lo demuestran. El populismo programático está a la vista. Y eso, es claro, desde las iniciales promesas le cayó bien a la mayoría. Igual que el desparpajo con que nombra su futuro gabinete; nadie le dice que no. Bueno, ya tuvo una fisura con la renuncia de Héctor Vasconcelos, quien, dijo Amlo, prefirió irse al Senado, para buscar la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea que determinó ser cabeza de ratón y no testa de León. ¡Ajá!. Nos dora el Peje la píldora cuando en verdad, está más que claro a Héctor le desagradó que le impusiera a Marcelo Ebrard como segundo de a bordo.Hasta ahora en Morena el ala radical de izquierda, con Paco Ignacio Paibo II a la cabeza, no se ha manifestado, seguramente para dar un espacio a la “luna de miel” con los sectores que le eran adversos a su líder.El autoritarismo de Andrés Manuel, está claro con el programa que les impuso ya a los empresarios. Casi tres millones de empleos, subsidiados, para arrancar en el sur y sureste. Le dijeron que sí; pero no olvidemos que para repartir, primero se requiere crear.La cantidad de sufragios que levantó López Obrador, le da un gran poder que ojalá sea para bien del pueblo. Si somos juiciosos, sensatos, no podemos, desde ahora, resultar fatalistas. Claro que en su toma de posesión, seguramente será arropado por la izquierda de todos los tonos. La presencia de marxistas de otras latitudes va a provocar escozor, pero recordemos que para el extremismo que sea, ahora el pueblo tiene mayor respuesta activa, participativa tanto que al Bronco, en calidad de protesta y contra la partidocracia, le otorgó más de tres millones de votos. Ya los quisieran los enanitos para un zapateado. Jaime tiene un claro futuro en Monterrey, luego de ser Gobernador y a poco hasta le dan la bandera de algún partido. ¡Ya lo veremos!Fue, la pasada, una elección nada tersa, antes al contrario salpicada por la violencia y el crimen y con disputas post-electorales que resultaron finalmente resueltas por el Instituto Nacional Electoral u otras instancias, lo que indica que con ajustes a la norma de la materia el pueblo puede tener un instrumento que sirva para instalar en México, la tan ansiada democracia.