La elección del domingo pasado nos dio una cantidad enorme de enseñanzas en lo nacional. La izquierda capitalizando la ira del pueblo y en pocos días mostrando que los “mercados” internacionales y locales están en paz. AMLO tranquilizando a las cámaras empresariales y éstas iniciando con él, una aparente “luna de miel”. El proceso electoral concluyendo en santa paz, pues MORENA no impugnó ahora pues arrasó y el TRIFE tendrá poco o nada de chamba. El sistema de partidos tradicionales, sacudido por el votante que les castigó enviando el poder del sufragio al único candidato “antisistema”.Los resultados de la elección, se acercaron a las estimaciones hechas por las casas encuestadoras nacionales, pues el poder de los indecisos, hizo que fuera incluso mayor por la ampliación de la brecha entre el candidato y partido “antisistema” (AMLO y MORENA respectivamente) sobre sus adversarios. Lo mismo sucedió en Guanajuato, pues el 70% de los indecisos (evaluados como conservadores) votaron porque el PAN continuara en el poder, en el trono de este reino azul.Pero también nos dio un dato sorprendente: solo en el estado de Guanajuato, el “tsunami” AMLO perdió. Sabíamos que, en el Bajío, en Guanajuato está la mayor reserva electoral del PAN; aquí se encuentran los distritos electorales más panistas, la ciudad más panista. Aquí está, para acabar pronto, “la república azul”. Se dio aquí un voto diferenciado: casi doscientos mil votos que AMLO le arrebató a Anaya en estas tierras.Esos mismos votantes prefirieron la continuidad del PAN en la gubernatura y en León. Esto se traduce en que uno de cada 3 leoneses hizo voto diferenciado. Les gustó AMLO (o le disgustó Anaya), pero dio su voto a MORENA y al mismo tiempo, siendo fieles al PAN votaron por Diego Sinhué (o despreciaron a Sheffield) y en otra prueba más de lealtad, reeligieron además a López Santillana. ¿Puede haber más testimonio objetivo de que estamos en la “República azul”?En este espacio hemos presentado hipótesis de por qué votamos así los leoneses. En el listado de las variables están: la elección de candidatos malos en el PRI y el desprestigio de su marca, la estrategia de seleccionar MORENA a ex panistas como candidatos y no líderes frescos, la ausencia de casos de corrupción en el gobierno estatal y municipal, el efecto positivo de la inversión automotriz, la evaluación satisfactoria de los gobiernos panistas, el pleno empleo, nuestras fuertes tradicionales y cultura de trabajo, la selección de buenos candidatos por el PAN, la alta calificación de desempeño del gobernador Márquez, o todas en conjunto, lo que explica el rotundo éxito del PAN en estos lares.¿Qué pasó entonces con los electores guanajuatenses que, en medio de la tragedia de ser el estado con mayor número de muertes violentas, no aplicó algún tipo de castigo? ¿Fue más fuerte entonces, la sensación de tener pleno empleo y crecer al 5.5% del PIB anual? ¿Entonces el tener de acuerdo al INEGI el segundo lugar en diferencias entre ricos y pobres no se reflejó en inconformidad social? La explicación en mi opinión, está en la manera de ser del guanajuatense, proclive al mantenimiento del status y a una fuerte filiación al color azul y al partido azul y nuestra religiosidad. Es esto, parte de su gen, de la lealtad a una historia y a un grupo.¿Cuáles son los escenarios para nosotros ahora que claramente somos el único estado con preferencias electorales distintas? ¿Qué consecuencias tiene que seamos diferentes? Hay incluso (supongo que en broma), iniciativas en redes sociales, de crear la “República de Guanajuato”, toda vez que estamos claramente diferenciados del resto del País.La oposición le llamaba hace años “foxilandia” a este terruño donde no existen las huelgas y donde el tejido social es sólido, roto a tiempos por las muertes traídas por los cárteles foráneos que desde Jalisco y Michoacán se disputan el mercado de la droga. Aquí la gente es noble y trabajadora; estudios sociológicos y antropológicos llegan a los orígenes en el sentido religioso de entender a la autoridad y a la familia.Cristeros antes, sinarquistas después, panistas hoy, pero es este pueblo pitufín y bueno y noble el que sigue creyendo en sus gobernantes y les da su voto.No será fácil el futuro de esta república azul en medio del océano guinda. Será complicado navegar en la derecha en un mar de izquierda.Las transferencias federales para recuperar toda la riqueza que aquí generamos dependerán de la capacidad de negociación de Diego Sinhué el gobernador electo, así como su liderazgo con gobernadores de esta región occidente con Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, para sus acuerdos con AMLO. Serán delegados federales, fondos federales, convenios federales, todos, guindas de MORENA, indispensables para seguir creciendo Guanajuato.Soy optimista, veo que esta República Azul tendrá la misma dinámica de trabajo y cohesión social. Tendremos que revertir la realidad de ser la entidad que menos aporta donativos para causas nobles de acuerdo a datos del SAT, la que más autos de lujo tiene por habitante, la que aplica todavía clasismos a los pobres, la que poco comparte con quienes menos tienen. Hoy tendremos que compartir y ser más solidarios, si no queremos que pronto, se acabe la República Azul.