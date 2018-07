México habló fuerte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nadie puede llamarse sorprendido por el desenlace de las elecciones del 1° de julio, el enojo social estaba a la vista. La opulenta corrupción de los gobiernos, acompañada de una indiferencia rampante ante la pobreza y la exclusión, empujaron el hartazgo de millones de mexicanos, que en una jornada histórica hablaron fuerte y claro: “¡Fuera el PRI y el PAN, no los queremos”! Y, de esa manera, pusieron el futuro en manos de Andrés Manuel, como Presidente.Así las cosas, el pueblo de México se expresó en las urnas, vino la “rebelión en la granja”, como decía el spot de AMLO en el que critica la forma en que usan el dinero para comprar lealtades, engañar y traficar con la pobreza de la gente: “Y por eso pueden postular a cargos públicos al que sea, un puerco, un marrano o un cerdo. Por lo tanto, “pronto habrá una rebelión pacífica en la granja.”Los ciudadanos liberaron en las urnas toda su frustración y coraje, sacaron el genio creativo atrapado en el inconsciente y lo transformaron en una nueva conciencia cívico-ciudadana. Esta rebelión pacífica, casi extermina a los partidos que hibernaban en su zona de confort, alternándose en un tête a tête el poder, apoltronados en los abusos. La decisión de 30 millones de mexicanos fue decirle “no” al miedo, “no” a los agoreros de la tragedia, “sí” a abrazar una esperanza.Sin ponerse de acuerdo y de manera espontánea, con muchos agravios en común, se generó un movimiento social, para echar al corrupto statu quo político y dar paso a la Primavera Mexicana. Los mexicanos querían un cambio, alguien en quien confiar, no toleraban más de lo mismo, los discursos de siempre decían muy poco sobre sus realidades y expectativas. La justicia, la ley, la libertad, la transparencia y la democracia eran solo palabras vacías… la política había perdido los valores.De un proceso libre y nutrido nace una nueva propuesta para cambiar el orden inmutable, sin trastocar lo existente, una perspectiva menos contaminada que la de los partidos que ya han gobernado, una nueva arquitectura política para atender el hábitat social de la “Cuarta Transformación de México”.Decidida a lograr un cambio, la gente salió a votar. No fueron acarreados, algunos caminaron kilómetros y otros esperaron por horas; en fin, fue un movimiento social donde los demandantes del cambio, hombro con hombro, espíritu con espíritu, respiraban el mismo aire, marcaban el mismo paso y todo soplaba en la misma dirección. López Obrador arrasó, su coalición obtuvo una mayoría absoluta del 53.19%, 30 millones de votos, mayoría en el Cámara de Diputados y la de Senadores; además, 5 gubernaturas y mayoría en 22 congresos estatales.El 1° de julio y el día después fue una enorme fiesta democrática, todo transcurrió en paz. José Antonio Meade, con gran madurez, en un emotivo mensaje reconoció que la tendencia no le favorecía y le deseó éxito a AMLO; le siguió Anaya, más obligado por las circunstancias que de motu proprio, pero finalmente fueron concesiones elegantes y republicanas, muy buenas señales que dieron certidumbre a México y distendieron el ambiente.Pero ¿quién es Andrés Manuel López Obrador? Jesús Silva Herzog lo describe puntualmente: “Se curtió con tosquedad en la batalla política, ahí donde se quiebran los límites de lo posible, ahí donde se cuestiona lo aceptable. Su singularidad es relevante. En el horizonte mexicano aparece un liderazgo radicalmente distinto, al mismo tiempo auténtico e indómito, profundo y desbocado. Será el primer líder social que ocupará la presidencia de México. Eso es López Obrador: un espléndido dirigente social. Hombre de instinto, terco, perceptivo, audaz, imaginativo, misteriosamente elocuente. Ahí puede arraigar la intensidad de la devoción y el temor que provoca.”Hasta ahora las cosas marchan bien, la transición parece color de rosa, un evento electoral histórico, sin parangones: la jornada fue en paz, hubo cifra récord de votantes y una actitud responsable de los contendientes ante un resultado ineludible al final de la contienda. El INE funcionó a la perfección, de presumir al mundo nuestro sistema electoral: un millón seiscientos mil funcionarios, 156 mil casillas, aun en zonas verdaderamente distantes, casi inaccesibles, Conteo Rápido, millones de boletas y todo caminó con precisión y confiabilidad.Pero ya alejados de la fiesta democrática y viendo hacia el futuro, hay situaciones preocupantes. Los mexicanos decidieron darle un inmenso poder a López Obrador. El contrapeso al Ejecutivo, o sea el Legislativo, se lo entregaron completito, pero también 22 congresos estatales. Más aún, 5 partidos nacionales pueden desaparecer, sus diputados migrarían seguramente a Morena. De esta manera tendría mayoría calificada y mayoría en los congresos estatales, pudiendo cambiar la Constitución a su entera satisfacción cuando él ordene.Pero también sería justo decir que bien administrado el poder y el mandato, lograría una gran transformación, los cambios podrían ser inmediatos, las trabas legislativas no serían un impedimento para avanzar; mal administrado, nada bueno ocurrirá. Andrés Manuel quiere “hacer historia”, su referencia es Juárez, que separó providencialmente el poder de la Iglesia del poder del Estado; ahora, AMLO quiere separar el poder económico, del poder político.Imposible saber desde ahora cuál será la relación del poder presidencial con Morena. ¿Le señalará fallas y límites al Presidente? Durante décadas los mexicanos pelearon por acabar con un partido hegemónico, el PRI, ahora le dieron total hegemonía a Morena, no hubo voto diferenciado, podría quedarse en el poder por décadas, elección tras elección, sucesión tras sucesión, delfín tras delfín, ya tiene una poderosísima estructura y recursos económicos ilimitados. El PRI desapareció y el PAN regresó a una exigua presencia, a su mínima expresión, tal y como antes de la alternancia. Se está repitiendo la génesis del PRI: Un partido hegemónico de Estado creado por el Presidente, para el Presidente.Tanto el jefe de la “Mafia del poder,” Carlos Salinas, como Fox y Calderón, a los que les van a quitar su pensión, ahora felicitan y aplauden a Andrés Manuel, ¡cuánta falsedad en los entretelones del poder! El presidencialismo necesita de contrapesos, esenciales en la vida democrática. Pero, los organismos empresariales y los oligarcas, la “minoría rapaz”, según AMLO, ahora cambiaron las exigencias por elogios para con quien señalaban como “un peligro para México”. Dicen “estar emocionados con el próximo Presidente,” una luna de miel; sus principios se resumen en intereses económicos, por desgracia, así es la magia del poder.Se tendrá que evaluar críticamente el curso del nuevo Gobierno, sus decisiones y consecuencias de las mismas, por la manera en que sus políticas contribuyan a resolver los grandes problemas de México. Los contrapesos fundamentales para un régimen presidencialista, sin oposición en las cámaras, deberán ser la participación social en la “cosa pública,” el activismo ciudadano y los medios de comunicación.Pero, especialmente, debe hacerse escuchar la valiosa opinión pública, que es una institución de la democracia. Debemos ejercer una democracia con adjetivos, participativa, sin miedo a opinar y exigir respuestas. México debe seguir hablando fuerte, sin retroceder a la sumisión y a la complicidad del silencio. Juntos hagamos historia, ¡pero, escribámosla nosotros!