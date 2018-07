Morena: un capullo político en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El miércoles próximo pasado, conversando en la radio con el locutor y amigo Jaime Ramírez, de “La Poderosa”, en mi intervención semanal, dentro de los comentarios que hicimos, al referirnos a los resultados electorales en general y luego en especial a los de Guanajuato, expresé la expectativa que ha surgido respecto del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en Guanajuato, ya que la votación obtenida por esta institución política con más de 700 mil votos en favor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, así como la votación en general obtenida por sus demás candidatos a senadores, diputados federales, locales, a la gubernatura, a las alcaldías y en especial la de esta ciudad de León, auguran que será una fuerza política en crecimiento durante los siguientes seis años. Sin olvidar que su candidata Malú Micher Camarena con fuerte arraigo en estas tierras, obtuvo la votación suficiente para llegar a la Senaduría.Fue así como en una intervención Jaime Ramírez hizo alusión a que le había gustado mi expresión de que Morena era “un capullo político” en Guanajuato; en realidad no recordé haber sido autor de esa expresión durante la conversación que teníamos, pero la acepté, y ya con calma consulté el “tumbaburros” y encontré que la palabra capullo tiene un significado coloquial que se aplica a aquello que no está completamente formado, pero ya muestra lo que va a ser; también es aplicable a otros sinónimos como botón de una flor que aún no abre e inclusive a las larvas de ciertos insectos que en forma oval se protegen; por lo cual, efectivamente consideré adecuada la metáfora.Al ubicarse el partido político Morena en nuestro Estado en segundo lugar de las preferencias electorales podemos apreciar que si bien el Partido Acción Nacional PAN conservó a Guanajuato, este gran bastión ideológico de conservadurismo o lo que identificamos en política como “de derecha”, resulta pertinente pronosticar que, a diferencia de la cómoda oposición que llegó a tener con el PRI, a excepción de la etapa de Juan Ignacio Torres Landa en el 2012, ahora le será más difícil sostener sus políticas avasalladoras y mayoritarias, en el Congreso Local, así como también las instrucciones del Ejecutivo a cargo del próximo titular Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo para su Gabinete en políticas públicas y recomendaciones discretas hacia el Poder Judicial Estatal; los miembros, militantes y sobre todo directivos del partido Morena, serán mucho más aguerridos que los priistas en los últimos 30 años que negociaban una vez y otras también, varias decisiones del gobierno panista en turno.Me parece que tanto el próximo Gobernador del Estado como quienes van a integrar el Poder Legislativo local y quienes ya integran el Poder Judicial Estatal, así como la dirigencia del PAN local, deberán atender el llamado que ha hecho uno de sus principales ideólogos, el respetado Luis Felipe Bravo Mena, quien señaló lo siguiente: “O escuchan a los ciudadanos y gobiernan con ellos, o también se pueden ir”. “Cuidado con decir aquí no ha pasado nada, no, el mensaje es también para la clase política de Guanajuato para corregir, basta de soberbia, basta de frivolidad, de sentirse superiores, hay que ir al encuentro de los problemas y resolverlos, hay que ir de la mano de los ciudadanos”. (Periódico am 3/07/18 Pág. A.3)Por ello es que veremos en Guanajuato próximamente un cambio muy radical en la forma y usos políticos a los que estábamos acostumbrados, decisiones inusitadas en materia de justicia penal, seguridad pública, salud, educación, transparencia, auditoría gubernamental y otros rubros que se han percibido débiles, criticables y que huelen a ineficiencia y corrupción. Así como también, tendremos nuevas figuras en el firmamento político local y constantemente veremos nombres como los siguientes: Ernesto Prieto, Ricardo Sheffield, Ernesto Oviedo, Alma Alcaraz, Francisco Javier Alcaraz de la Rosa, Zohé Alba, Malú Micher, Miguel Ángel Chico, Antares Vázquez, Talía Vázquez, Ricardo García Oseguera, probablemente Adolfo Enríquez Vanderkam y muchos más que surgirán, ya lo verán los amables lectores.Por todo lo anterior señalamos que este partido político, ahora en capullo, podría ser con muchos cuidados y aglutinamiento de sus fuerzas una crisálida que posteriormente se transforme en la mariposa que dentro de seis años obtendría una mayor preferencia política ciudadana para la gubernatura.