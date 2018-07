Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El empleado de una taquería fue herido de un balazo y privado de su libertad.Esto sucedió a las 9:38 de la noche del viernes en la taquería “La Glorieta”, en el cruce de losLa víctima entró a trabajar a la taquería hace 20 días, la dueña el negocio aseguró que no conocía su nombre, sólo su apodo de “El Chasis”.Según el funcionario, nadie había acudido a la fiscalía para reportarlo como no localizado, por lo que aún se desconoce su identidad y domicilio.En el lugar de los hechos los agentes ministeriales aseguraron un solo casquillo percutido calibre .223., explicó el funcionario.La dueña de la taquería declaró que todo sucedió muy rápido y no se dio cuenta de cuántos hombres eran y en qué vehículos iban.Sin embargo, se dijo de manera extraoficial que pudieron haber escapado en una camioneta azul.