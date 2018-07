La Olla: Ganó la apatía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Guanajuato no ganó el PAN, tampoco Morena, el gran triunfador electoral fue la indiferencia.Sí, así como le digo, la participación ciudadana que registra oficialmente el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la elección de Presidente de la República en el estado de Guanajuato, es de apenas el 53.19 por ciento del total de la lista nominal que es de 4 millones 359 mil 531 posibles electores.Ese porcentaje nos coloca en el fondo de la tabla como uno de los estados menos participativos. Apenas superamos a Baja California que registró el 52.6% y el más bajo que fue Sonora con el 51.88%.Lo que pasó en Guanajuato contrasta con la participación ciudadana nacional que fue del 63.4%.Los partidos celebran sus triunfos y pelean sus apretadas derrotas. No hay reflexión sobre por qué al 47% de los guanajuatenses les vale sorbete elegir a sus próximos autoridades. Es un tema serio.Si hay apatía para acudir a una jornada a votar, lo hay aún más para participar en la vida política, en un comité de colonos, asociación civil, organización social, informarse y exigir a las autoridades, a todo.Guanajuato es el estado con el sexto padrón electoral más numeroso de la República. Los cinco que le anteceden son, en este orden: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. En todos ellos la participación fue mucho mayor que en Guanajuato (el menos Jalisco con 59%).La mayor participación nacional, arriba del 70%, estuvo en Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.La próxima senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre, retomó en sus redes sociales un mapa de la República Mexicana marcado por colores, según el porcentaje de participación en la elección presidencial del 2018, en el que el blanco, en el que sólo están Guanajuato, Sonora y Baja California Norte, refleja la menor participación, entr e el 50% y el 55% de la lista nominal.“Guanajuato no es azul, sino blanco por la apatía. Uno de los estados con menor participación ciudadana”, lamentó la leonesa, a quien su partido le abrió un espacio en el Senado cuando le quitó la candidatura a la Gubernatura, que ya tenía ganada, para subir al expanista Ricardo Sheffield Padilla.El domingo 1 de julio, cuando la votación estaba a poco más de una hora de cerrar, en la casilla ubicada en la Escuela Vanguardia del polígono de Las Joyas, el escrutador, un entusiasta joven a quien no le tocaba ser funcionario de casilla pero le entró al quite por alguien que no fue, nos comentaba que la votación no era lo que hubieran esperado (aún y cuando las largas filas tempraneras eran engañosas).Le pregunté ¿por qué? y respondió: “La gente ya está cansada de lo mismo, otro partido y es lo mismo siempre, la gente quiere un cambio pero realmente no ve ese cambio desde arriba, y nosotros como pueblo no nos disponemos tampoco a obligarlos a que cumplan lo prometido”. Es llamado de alerta, sin duda.Quienes nos gobiernan tienen pues, aun con arrasadoras votaciones, el respaldo de una minoría.Guanajuato fue el único estado que no ganó Andrés Manuel López Obrador, se jactan los panistas.La realidad es que el tabasqueño obtuvo en Guanajuato mucho más de lo que esperaban, fueron 707,222 votos, el 30.4% de preferencias. Ricardo Anaya fue primero con 940,133, que es el 40.4% de la votación, lejísimos del millón 400 mil votos que el gobernador electo, Diego Sinhue, le prometió.El queretano quedó abajo de los 950,197 votos de Josefina Vázquez Mota en 2012 en Guanajuato. La panista superó entonces con sólo 15 mil votos al priísta Enrique Peña Nieto que registró 935,652 votos.Es más, también fue mayor la votación lograda aquella vez por el añorado Juan Ignacio Torres Landa, entonces candidato del PRI-PVEM, que alcanzó 948,590 votos.En 2006 Felipe Calderón recibió 1 millón 155 mil votos guanajuatenses, el 60.5% del total estatal.En 2012 que AMLO fue candidato por el PRD-PT-MC registró en Guanajuato 299 mil 686 votos.Esta vez de los 15 distritos electorales federales AMLO ganó en el 8 de Salamanca con 74,131 votos frente a 58,569 de Ricardo Anaya. Por eso es que Morena, con el respaldo incluso del PRI y del candidato independiente a la alcaldía, Tomás Gutiérrez, no pueden creer que el panista Justino Arriaga haya ganado ese distrito, acusan fraude y están en pie de lucha para pelear el triunfo en los tribunales.AMLO también ganó en los distritos: 13 con cabecera en Valle de Santiago con 57,763 votos por 54,028 de Ricardo Anaya, y en el 14 de Acámbaro con 54,795 contra 51,939 del “chico maravilla”.Y sorprendió en el 15 de Irapuato con 48,107 votos frente a 47,978 de Ricardo Anaya. A ese distrito enviaron a competir al expriísta Miguel Ángel Chico, y, aunque él no ganó la elección, AMLO sí. Chico Herrera se puso el overol 90 días de campaña aunque ya tenía su plurinominal reservada.La gran ventaja de Ricardo Anaya la obtuvo en León, donde cerró su campaña nacional. En la ciudad zapatera obtuvo 326,233 votos, es decir el 35% del total de quienes lo apoyaron en todo Guanajuato.AMLO obtuvo en León 135,035 votos y Pepe Meade apenas 83 mil 630 votos.El candidato del PRI-PVEM-Panal se desplomó con 381,692 votos en Guanajuato, el 16.4%. Para consuelo de los afligidos tricolores del terruño esa catástrofe les pasó en todo el País.Hay otros 15 estados donde las preferencias para Meade fueron peor que en Guanajuato: Chihuahua (16.1%), Puebla (15.9%), Querétaro (14.7%), Jalisco (14.5%), Nuevo León (14.4%), Tamaulipas (13.9%), Nayarit (13.7%), Veracruz (12.3%), Tlaxcala (12.1%), Ciudad de México (12%), Quintana Roo (10.5%), Morelos (10.2%), Baja California Sur (9.3%), Tabasco (8.9%) y Baja California sólo 8%.Jaime Rodríguez “El Bronco” logró en Guanajuato el 9.6% con 223,214 votos. Un dato también para la reflexión pues sólo obtuvo mayor porcentaje de preferencia en su tierra, Nuevo León, con el 16.5%.No hubo sorpresas: AMLO Presidente y el PAN en Guanajuato ganaron por amplios márgenes. Pero todo será nuevo.Saldo del 1 de julioEl PAN es amo y señor en Guanajuato pero el mapa municipal se mantiene multicolor.Diego Sinhue ganó 2 a 1 con 49.8% de las preferencias. Ricardo Sheffield, por Morena-PES-PT, registró el 24.3%; Gerardo Sánchez del PRI 12.7%; Felipe Camarena 6.8%; y Bertha Solórzano 2.8%, eso según los resultados preliminares (con 93% de actas) pero hoy se informará el conteo final.Acción Nacional mantuvo su fuerza y pasó de 26 a 25 ayuntamientos; el PRI tenía 10 (incluidos tres en coalición con PVEM y Nueva Alianza) y ahora quedó en 11; el Verde de los cuatro que gobernaba sólo pudo mantener San Felipe y sumó Apaseo el Grande; el PRD tenía cuatro (Juventino Rosas, Cortazar, Acámbaro y Moroleón) y mantuvo dos: Moroleón y Juventino Rosas. Nueva Alianza ganó Villagrán.Los ciudadanos no están “casados” con un partido. De los 46 municipios sólo en 20 repiten color.De los 26 que tenía el PAN retuvo 15: los bastiones León, Celaya, Irapuato, otros medianos como Silao, San Miguel de Allende, Pénjamo, Valle de Santiago; además de Purísima del Rincón, Huanímaro, Cuerámaro, Tarimoro, y el noreste (Doctor Mora, Victoria, Santa Catarina, Xichú y Atarjea).El PRI conservó Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo; el Verde San Felipe; y el PRD Moroleón y Juventino. El resto cambió de color.La fuerza azul aplastó en León y en Irapuato, pero no tendrá la mayoría en Celaya. También sufrió duros descalabros, sobre todo el de Salamanca, también San Francisco y Dolores Hidalgo, donde los electores rechazaron la reelección de sus alcaldes; y recuperaron Guanajuato Capital con Alejandro Navarro. El panista José Luis “Chelis” Oliveros perdió frente a Moisés Guerrero del Partido Verde.Fue buena la cosecha para Morena que sorprendió con el triunfo en Salamanca, ahí gobernará la exdiputada local panista, Beatriz Hernández Cruz. También ganaron claramente en Apaseo el Alto, en donde hace un mes asesinaron a su candidato Remedios Aguirre (hecho aún sin esclarecer), y tomó la estafeta su esposa, María del Carmen Ortiz; además de Acámbaro, Comonfort y San José Iturbide.Buenos triunfos para el PRI en Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz. Lo malo fue que de los 10 municipios que gobernaban sólo retuvieron dos con alcaldes reelectos.Esta elección también nos deja que un segundo periodo no es un cheque en blanco para los aspirantes.En el PAN siete lo intentaron y cuatro fracasaron. Mordieron el polvo Antonio Arredondo, en Salamanca, donde gobernaban hace 21 años; Ysmael López, San Francisco del Rincón; Juan Rendón, Dolores Hidalgo; y Miguel Ángel Sánchez, Apaseo el Alto. Y pudieron lograrlo sin contratiempos Héctor López, León, y Ricardo Ortiz, Irapuato; y por estrecho margen Juan José García, en Pénjamo.Tampoco repitieron los perredistas Gerardo Silva y Hugo Estefanía Monroy, en Acámbaro y Cortazar, respectivamente; Israel Morales (PRI) en Coroneo; y el independiente Beto Méndez en Comonfort.Aunque hubo 24 candidatos independientes a la alcaldía, ninguno ganó. Alberto Méndez “El Bronco” que sorprendió hace tres años en Comonfort, fue aplastado por Morena en su intento de reelección. El papel más notable lo hizo el exalcalde priísta de Celaya, Francisco Javier Mendoza Márquez, quien quedó en tercero, después de PAN y Morena, pero con una votación que le valió para tres regidores.En el Congreso el PAN amplia su mayoría de 19 a 21 legisladores; Morena será la gran fuerza opositora en donde veremos nombres como los dirigentes Ernesto Prieto y Alma Alcaraz, y el expanista leonés Raúl Márquez Albo; el PRI quedará reducido a tres o cuatro cuadros de la vieja guardia (Pepe Huerta, Celeste Gómez -jefa del PRI-, Hugo Varela); el Verde y Nueva Alianza serán los otros con presencia.Lo que nos queda claro es que de aquí al 2021 todo puede pasar. Otro partido empieza a jugarse ya...El panista Diego Sinhue Rodríguez no tiene tiempo para relajarse, es la hora de un momento clave para los resultados que puedan esperarse de su gobierno: el de definir el gabinete que lo acompañe.Hoy sólo hay un nombre seguro para repetir, Gerardo Morales Moncada, el secretario de Desarrollo Social y Humano a quien Diego le entregó la estafeta de esa dependencia y en que tiene toda la confianza para mantenerlo, básicamente por dos cosas: su experiencia en la función pública, y que no es un perfil que ocupe del puesto como una plataforma política y le meta ruido mediático desde ahora.En las espaldas de Morales estará lo que Diego ofrece como el programa “Impulso Social 2.0”, vincular el desarrollo social con el económico, un enfoque innovador en los Centros Comunitarios, transparencia en los programas sociales, y sobre todo claridad en los indicadores de resultados.Algún otro funcionario pudiera quedarse, pero a decir verdad del gabinete legal no muchos. Ya prometió la incorporación de un buen número de mujeres pues el gobierno de Márquez terminará con sólo una en el primer círculo, Isabel Tinoco, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas.El nombre que ya suena firme para ocupar la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado es el de Héctor Salgado Banda, hoy director general del ISSEG (Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato). El irapuatense es Doctor en Economía por la Universidad de Londres, Inglaterra, y antes de regresar al terruño era Asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México.El enroque podría llevar al ‘secre’ de Finanzas, Nacho Martín, a dirigir el ISSEG, pero no está definido.El coordinador de Comunicación Social de la campaña de Diego, Juan Aguilera Cid, tiene la puerta abierta para regresar a su último encargo que fuera la Dirección General de TV4.Pero donde se va a poner bueno es el nombramiento del Procurador que podría ser el primer Fiscal General. El run-run de la grilla cuevanense trae nombres en la baraja, uno que, dicen, ya hasta se autopromueve es Juan Manuel Álvarez, quien fuera director de Asuntos Jurídicos de la PGR. Otro que está a la expectativa, sin hacer olas, pero listo, es el exprocurador y hoy magistrado, Daniel Chowell.El “golpe de timón” prometido hace pensar que los días para Carlos Zamarripa están contados. Pero nada está escrito.