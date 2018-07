La Tierra sobrevivirá; nosotros... tal vez no

En ella, nuestro planetaA cincuenta años, la foto de Anders sigue siendo un resumen visual de la apremiante necesidad de salvar al planeta dePeroDe hecho,Si el vehículo espacial de Anders hubiera alcanzado lase habría encontrado con unSi la visita hubiera ocurridopues la Tierra estaba cubierta por capas de hielo de kilómetros de grosor.habría sido unaEsa Tierra, que ya albergaba vida, tenía aire,

¿Qué quiere decir eso de “salvar” a la Tierra?. Foto: Cortesía.

Todas estas versiones deLa biósfera es una potencia cósmica por derecho propio.Esa fuerza le da a la Tierra y a su biósfera una resiliencia a largo plazo que hoy en día debemos imaginar por completo para comenzar a asimilar el cambio climático que estamos provocando.

Tendremos que enfrentar decisiones difíciles con profundas consecuencias éticas. Foto: Cortesía.

Incluso lasDespués de todo, así fue como nosotros, los mamíferos de cerebros grandes, terminamos dominando la Tierra en lugar de nuestros antecesores, los dinosaurios. Como alguna vez lo dijo la gran bióloga Lynn Margulis:. A la larga, la biósfera se hará cargo de prácticamente cualquier cosa que le arrojemos, incluyendo el cambio climático.

La Antártica sufre el cambio climático. Foto: Cortesía.

No obstante,, y creará nuevas versiones de sí misma en el clima cambiante que estamos generando ahora. Así que seamos sinceros: el problema no es salvar a la Tierra ni a la vida en general, sino salvar a nuestra apreciada civilización. Desde esa perspectiva, la naturaleza de nuestras opciones cambia significativamente.Todas nuestras revoluciones en la agricultura, la construcción de ciudades y la industria han sucedido durante el Holoceno. Pero este periodo está terminando ahora y nosotros lo hemos provocado. El impacto humano, en particular el cambio climático, está alterando el funcionamiento del planeta.En respuesta, los científicos ven surgir una nueva época en la evolución de la Tierra, que llaman elSin embargo, la creación de una versión sustentable a largo plazo de la civilización en el Antropoceno plantea un nuevo y profundo conjunto de preguntas que seguirán siendo un misterio para nosotros mientras sigamos obsesionados con salvar a la Tierra.

Una civilización de nuestra escala siempre tendrá efectos en la biósfera. Foto: Cortesía.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por ejemplo:Desde la perspectiva de la biósfera, una ciudad no es fundamentalmente distinta de un bosque. Ambos son resultado de los interminables experimentos evolutivos de la vida. Y los bosques, igual que los pastizales, los insectos y los microbios productores de oxígeno, fueron alguna vez una innovación evolutiva. En ese sentido nosotros, y nuestro proyecto civilizatorio, no somos una plaga en el planeta.Una civilización de nuestra escala siempre tendrá efectos en la biósfera.También es ignorar la propia historia de la biósfera, en la que las especies ubicuas y “exitosas” siempre tienen un impacto.Tenemos que establecer una relación cooperativa con la biósfera- en la que todos se beneficien. Esto implica entender lo que hace a la biósfera -con nosotros todavía en ella- más fuerte, innovadora y resiliente. No obstante,Puede ser que el fitoplancton microscópico le importe más a este tipo de biósfera saludable que nuestros amados osos polares. Tendremos que enfrentar decisiones difíciles con profundas consecuencias éticas.