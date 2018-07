Anuncian segunda carrera 'Correr por la vida'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es la segunda edición de esta carrera, que será el sábado 7 de julio a las 8 de la noche, el punto de partida será la Alameda de la Ciudad."Lo hacemos con la convicción de crear conciencia, de prevenir, de que las personas no lleguen a este punto, buscamos beneficiar a las personas que son más vulnerables, aquellos jóvenes que tienen que sacar a adelante a su familia, que tienen hijos y no cuentan con algún tipo de ayuda medica", resaltó.Con lo recaudado se comprarán Fistulas Artero Venosa, dispositivo que ayuda al paciente a poder trabajar, que su tratamiento sea más sencillo y poder llevar una vida normal.El costo de cada Fistula es de hasta 12 mil pesos, el año pasado en la primera edición se junto 30 mil pesos, mismo que ayudo en la colocación de 5 fistulas."El año pasado participaron 180 personas aproximadamente, en esta ocasión esperamos 300, con esto se ayudará a quienes más lo necesitan, otorgándoles una oportunidad de seguir adelante y sacar a su familia", resaltó José Alfredo.Serán dos categorías, una de 5 km, con categoría libre, varonil y femenil, con premios a los primeros lugares; 1er. Lugar $1000, 2do. $700, y 3ros. Lugares $300.En la rama de 10 km. Son tres categorías, libre (hasta 40 años), Máster (41-50 años) y Veteranos (51 y más), se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría, 1ros. Lugares $1500, 2dos. $1,000 y 3ros. $500.La aportación (inscripción) es de adultos en 5k y 10 k de 250 pesos y el kit incluye chip, playera, medalla, hidratación y kit de recuperación.Para los niños también habrá una carrera de 620 mts. Y hasta los 11 años pueden participar, aquí el monto es de $100.Habrá rifas y sorpresas para todos los niños participantes.Los puntos de inscripción son: MAXIX abarrotes; a espaldas del registro civil, Farmacia Herrera, www.asdeporte.com, y en Hemodiálisis Avanzada de Celaya (Dentro del MAC 4to. Piso).La ruta a tomar será parten de Guadalupe, a contra esquina del Santuario de Guadalupe, hacía Arroyo Ch y por toda la calle de Guillermo Prieto Sur, para los 10k son 5 vueltas y para los 5k se acondicionara para que sea el recorrido exacto.Como esta el estadoDurante la rueda de prensa estuvieron presentes, José Alfredo Cerritos, organizador, Marco Gaxiola, director del SIDEC, y el Dr. Primo Quiroz, Durán, delegado estatal del ISSSTE Guanajuato.El doctor comentó que el total de pacientes con diagnostico de Insuficiencia Renal registrados son: en Celaya 1100, en Irapuato 340 y en Guanajuato 600.Número de pacientes en Hemodiálisis en Celaya 77, Irapuato 28 y Gto. 37.Número de pacientes en espera: Celaya 11, Irapuato 13 y Gto. 6.Número de máquinas de Hemodiálisis : Celaya 4, Irapuato 3 y Gto. 2Número de Médicos y Enfermeras adscritos al servicio de Hemodiálisis: Celaya; 1 médico Nefrólofo, 3 Enfermeras adscritas, y 9 no adscritas, Irapuato; 1 Médico Internista, I medico Nefrologo, 4 Enfermeras de base y 1 enfermera de interinado, en Guanajuato; 1 médico en el servicio de Hemodiálisis (Nefrólogo), 1 internista de apoyo en guardia B, 2 internistas de apoyo en la jornada A.D. Y 7 enfermeros de base.