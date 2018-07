Gané con más de 20 mil votos: Elvira Paniagua

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Así lo manifestó la alcaldesa electa de dicho partido, Elvira Paniagua Rodríguez, quien dijo no entender el porqué de la búsqueda de la impugnación por parte de los demás candidatos.Seis de los no ganadores anunciaron el viernes que buscarán que se recuenten el 100% de los votos en Celaya."Están en su derecho, por supuesto que lo pueden hacer. Yo tengo mucha tranquilidad en ese sentido. Hablamos de más de 20 mil votos de diferencia respecto a segundo lugar", dijo la panista."De tal forma que los celayenses decidieron por quién votar y en este caso una servidora tiene la mayoría de votos, pero es mucha la diferencia que existe", expresó.El pasado viernes las candidatas de Movimiento Ciudadano, Isaura Cano Diaz; del PRD, Jaqueline Muñiz; del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo; de la coalición Juntos Haremos Historia, Italia Almeida Paredes; de Nueva Alianza, Verónica Solís y el independiente, Javier Mendoza Márquez acusaron al PAN de cometer un megafraude en las elecciones.Paniagua pidió a sus oponentes respetar la voluntad de los celayenses."Mi cuestiinamiento hacia ellos es nada más el tema de congruencia. Primero dijeron que se daban por enterados que no les habían favorecido las votaciones, después manifiestan cosas diferentes", comentó.