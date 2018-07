FOTOS: Compiten Diego Boneta y Luis Miguel por el público

La fama tiene un precio. @serieluismiguel, pronto en Latinoamérica y España en Netflix y en EEUU por @Telemundo. pic.twitter.com/QzpRRqZzH9 — Netflix LATAM (@NetflixLAT) March 26, 2018

TEEEENGO TODO EXCEPTO A TIIIII pic.twitter.com/k7rJjdMrXU — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) June 25, 2018

Banda sonora

Quienes crecieron con la voz de Luis Miguel podrán reconocerla de inmediato sin importar si han visto la serie biográfica del cantante en Netflix.Ahora, el lanzamiento de la banda sonora interpretado por el ex código FAMA, Diego Boneta, quien da vida al artista en la serie que está a punto de terminar, provocó un raro fenómeno dado que los millennial ahora creen que quien canta originalmente los temas… ¡es Diego Boneta!Esto ha traído un enfrentamiento generacional entre las épocas de ambos cantantes, quienes sin darse cuenta, compiten con las mismas canciones.SONY Music lanzó el disco de "Luis Miguel: la serie”, el cual contó con la producción de Kiko Cibrián, actual director de la gira del intérprete de “La chica del bikini azul” por todo el mundo.El soundtrack contiene 22 temas que aparecen a lo largo de la serie, los cuales interpreta Diego Boneta e Izan Llunas, los actores y cantantes que actúan como Luis Miguel a lo largo de su vida.Sin perder la esencia de Luis Miguel, Diego Boneta reinterpreta los grandes éxitos del cantante.Cuando Calienta El Sol – Diego BonetaAhora Te Puedes Marchar – Diego BonetaFría Como El Viento – Diego BonetaUn Hombre Busca A Una Mujer – Diego BonetaCulpable O No – Diego BonetaLa Chica Del Bikini Azul – Diego BonetaYo Que No Vivo Sin Ti – Diego BonetaLa Incondicional – Diego BonetaSerá Que No Me Amas – Diego BonetaTengo Todo Excepto A Ti – Diego BonetaAlguien Como Tú – Diego BonetaPalabra De Honor – Diego BonetaNo Me Platiques Más – Diego BonetaInolvidable – Diego BonetaLa Malagueña – Izan LlunasFrente A Una Copa De Vino – Izan Llunas1+1=Dos Enamorados – Izan LlunasMamá, Mamá – Izan LlunasDecídete – Izan LlunasNo Me Puedes Dejar Así – Izan LlunasTodo El Amor Del Mundo – Izan LlunasMarcela – Izan Llunas