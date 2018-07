Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El líder de la agrupación de Grunge, Nirvana, Kurt Cobain, fue una de las voces que marcaron a toda una generación y que junto con su grupo, crearon canciones que actualmente son himnos.El crecimiento de Nirvana fue impresionante y colocaron a Cobain como una e las estrellas más importantes de la década de los 90, y con 7 años y 90 discos… el grupo llegó a su fin cuando su vocalista fue hallado muerto en su casa de Seattle.Su deceso fue uno de los más grandes en la historia de la música.Él había tenido una infancia depresiva, adicción a la heroína, bronquitis, problemas intestinales y el peso de la fama tampoco le ayudaron.En 192, se casó con Courtney Love, líder de la agrupación femenina Hole y muy conocida por su carácter problemático. La pareja procreó a Francis Bean Cobain y también muchos problemas maritales.En 1993 fue internado debido a una sobredosis, pero la fecha fatal llegó en abril de 1994; según la versión oficial, a los 27 años de edad, Kurt se quitó la vida al dispararse en la cabeza con una escopeta.Una de las sospechas de homicidio apuntan a la viuda Love ¿pero por qué?Se ha hecho una investigación sobre las cosas que no concuerdan con respecto a su muerte, como la cantidad de heroína hallada en su sangre, suficiente para no permitirle tomar una escopeta.La policía de Seattle fue negligente y ni siquiera revelaron los rollos tomados durante la escena.En 1996, Eldon Hoke, cantante de The Mentors, reveló que Courtney Love le había pagado la cantidad de 50mil dólares para matar a su marido, al aplicársele el polígrafo, éste lo pasó con un 99.7% de certeza.Otra de las razones es que Cobain estaba alterando a los herederos de su testamento y le estaba pidiendo el divorcio a Courtney.Cobain era un hombre atormentado, según la gente que lo rodeaba, pero jamás un suicida, y la prueba de ello es la carta que dejó antes de morir, en la que hablaba del cansancio de su vida en el rock y su carrera, pero solo dedicaba tres líneas para el amor, su familia y la muerte. Los expertos aseguran que un suicida no funciona así.Hank Harrison, padre de Courtney, declaró que estaba convencido de que su hija habría participado en el supuesto homicidio de su cuñado, incluso escribió un libro en el que expone todas sus sospechas.En “Love Kills: The Assassination of Kurt Cobain” (El amor mata: el asesinato de Kurt Cobain), indica que no puede probar que ella jaló el gatillo, pero que sí su participación con un alto grado de certeza.