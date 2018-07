Morning cuddles with this angel are the best! #HappyFriday Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 6 de Jul de 2018 a las 8:45 PDT

y, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido algunos detalles de su bebé Santiago Enrique, fruto de su relación con el empresario Pepe Bastón.Desde que estaba embarazada, hasta los primeros días del recién nacido, ha publicado algunas fotos, aunque el rostro del pequeño aún no se ha mostrado.Pero este lunes, Eva publicó una imagen junto a Bernardo Doral, el fotógrafo responsable de su primera sesión de fotos tras convertirse en madre.“¡Primera sesión de fotos después del embarazo! No voy a mentir, ¡fue duro! Tratando de amamantar y trabajar en el horario de Santiago. No podía pensar en mejores manos para esta sesión que en mi querido amigo @bernardodoral! ¡Gracias por hacer que sea tan divertido como siempre! No puedo esperar para que todos puedan ver las fotos!”, fue parte del mensaje que escribió como pie de la instantánea, en la que ella luce una bata transparente color negra, que le cubre todo el cuerpo.Eva Longoria se casó con el empresario Pepe Bastón se casaron en mayo del 2016.Aquí un recuerdo de su enlace: