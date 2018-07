'Si quieren pedir cuentas a alguien que sea a los funcionarios no a mí', dijo juez de La Academia

"Me han acusado de ser incongruente porque hablé despectivamente de La Academia. De entrada algunas ediciones de La Academia fueron fatales. Ahora, seis años después, debo reconocer que están recuperando el concepto y lo están haciendo de una manera en la que los productores creen que será un éxito”, respondió el juez durante el programa de radio “Dispara, Margot, dispara”.



"Yo, que critiqué la primera edición de La Academia, reconozco que me equivoqué porque de ese programa salieron grandes cantantes”.

Las críticas a La Academia y a Horacio Villalobos no se hicieron esperar en cuanto se supo que él sería uno de los jueces de la nueva generación del reality de TV Azteca, en especial si se toma en cuenta que éste había hablado pestes del programa en cuestión.También reconoció que sus comentarios anteriores sobre “La Academia” estaban equivocados."Además, si yo acepté o no aparecer como jurado en La Academia es muy mi ‘pedicure’, yo soy una figura pública del espectáculo no un servidor público. Si quieren pedir cuentas a alguien que sea a los funcionarios no a mí”, añadió.