FOTOS: Kylie Jenner se quita los labios

"Me he deshecho de todas mis infiltraciones", ha confirmado la estrella televisiva en Instagram con una foto acompañada de Anastasia Karanikolaou.

Kylie Jenner, durante el 2015, comenzaba a perfilarse como estrella fuera de la sombra de su familia, y fue entonces cuando los cambios que tuvo su apariencia se hicieron más evidentes desde su primera aparición en el reality show "Keeping Up with the Kardashian".La adolescente tardó meses en reconocer que había recurrido a la ayuda de un cirujano plástico para aumentar el volumen de sus labios después de que su hermana Khloé le advirtió que no podía seguir mintiendo, porque cuando le preguntaban cómo lograba realzarlos así, ella aludía a un uso especializado del maquillaje.Tres años después de ello, la socialité se hartó de ver a su médico con regularidad y optó por un look más natural y sin reetoques.El consenso general ha dicho que Kylie se ve mejor con los labios menos abultados, reconoce ella lo mismo y también dijo en 2016, durante una entrevista a Allure, la joven -madre ahora de una niña de cinco meses junto a Travis Scott- reveló que se había excedido con el uso de infiltraciones tras años de sentirse insegura con su apariencia.