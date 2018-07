Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Rey, padre de Luis Miguel y antagonista de la serie de ‘El Sol’ en Netflix, constató ser uno de los villanos más odiados de México en el episodio 12 de la producción biográfica de Telemundo.Harto del desprecio de su hijo, Luis Rey mandó a Tito, su primo, que vaya con la prensa y revele que Luis Miguel no es mexicano.La nacionalidad del cantante es puertorriqueña.Tras el escándalo, Hugo López aconseja a Luis Miguel que haga una rueda de prensa y diga que él no sabía que procedía de Puerto Rico.Sin embargo, el intérprete de “La incondicional" habla con los medios, a quienes les revela que siempre lo supo, pero que él siempre se ha sentido mexicano y que además de estar buscando naturalizarse está a punto de lanzar su disco de boleros.A pesar de la producción de Armando Manzanero, la disquera no confía en que el álbum sea un éxito, e incluso buscan descartarlo. Cuando Luis Miguel cumple 15 años, recibe su primera nominación al premio Grammy y con ello la posibilidad de que su padre negocie seguir con Emi Music o cambiarse a WEA.Al final, éste negocia con WEA por haberle ofrecido más dinero, pero para firmar, tiene que hacerlo con Marcela dado que ambos comparten la patria potestad, por lo mismo, Luisito se ve obligado a comunicarse con ella. Ésta a su vez, no quiere saber nada de su marido, pero decide aceptar con tal de ver a su hijo, a quien cree enojada por la decisión de irse con su papá en vez de ella.Finalmente Luis Rey y Marcela quedan de verse en Las Matas, Argentina y Jaime Camil, padre de Erika, le cuenta que Luis Miguel tiene una hija de tres años a la que no ha querido reconocer.