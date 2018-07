Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cantante colombiano ha sido la burla del público por las fotografías que ha compartido a últimas fechas en su cuenta de Instagram con 33. 6 millones de seguidores, que han inspirado memes.De aquél Juan Luis Londoño Arias que inició su carrera profesional hace siete años, parece no quedar nada, al menos en cuanto a la imagen porque hoy Maluma es otro.Con la fiebre futbolera del Mundial de Rusia, hasta donde viajó, Maluma compartió un video junto a Maradona, quien le da un beso en la mejilla, lo que despertó muchas críticas."Q asco de compañía tienes @maluma una vergüenza para el fútbol argentino... pasó de ser un idilio a un asco de tipo!", respondió la usuaria paavita.Otra imagen que fue motivo de burla es en la que posa con un portafolio en la mano."No sólo es cantar, hay un hombre de negocios detrás de todo esto!", fue el pie de foto que acompañó la imagen."Zorra", "mamá luchona", "locota", "ella en destapada" y "empoderada", fueron algunos de los comentarios nada favorecedores que le llovieron al colombiano.Antes ya había sido motivo de burlas por una foto que compartió en la red social por lo llamativo de su pijama, sus coloridos calcetines y la expresión de su cara."Que lastima, ya está muy nena, tanto que me gustaba y fui a sus conciertos. Me acabas de perder. Ya me cayó mal", escribió lizaahu."Ayyy, flor del otro patio" y "Asustadita", escribió el usuario nicolledrio, mientras que liced_2 comentó "Ay, la reina".aunque hace unos días, desde Rusia, subió una foto pintando un dedo y junto a ella agregó la frase: "Etiqueta al que se lo merece / tag the one who deserves it".