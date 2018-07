Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fue hace ocho meses cuando se dispararon los abusos que cometió el actor Kevin Spacey, desde entonces Robin Wright, quien fue su compañera durante ocho años en la serie “House of Cards”, se había mantenido en silencio, pero ella al fin habló sobre cómo era la relación con su compañero.Ella aseguró que solo eran compañeros de trabajo, jamás socializaron y fuera del set no hubo relación alguna.También resaltó que su ex compañero de reparto era valioso como actor y que la noticia de las acusaciones la tomaron por sorpresa, finalmente ella protagonizará la última temporada de “House of Cards”.