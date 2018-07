América analiza traer otro refuerzo por lesión de Ménez

2018-07-09 13:07:07 | EL UNIVERSAL

El galo sufre fuerte lesión de rodilla;América analiza traer otro refuerzo

La lesión de Jérémy Ménez es tan grave, que la opción de darlo de baja del plantel para el Apertura 2018 es latente.



Después de conrmarse que el delantero galo sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, durante el amistoso de las Águilas frente a Pachuca (3-2), en McAllen, Miguel Herrera declaró que no ha tenido tiempo de asimilar la noticia. “





“Tengo que conversar con Santiago Baños para tomar la decisión de traer o no a un nuevo refuerzo.” El Piojo, señaló que es una lástima la situación por la que pasa el jugador. “Es una jugada totalmente desafortunada en la que se resbala y se le traba la rodilla.



Tenemos que pensar qué vamos a hacer”, dijo Herrera vía telefónica con EL UNIVERSAL Deportes. El timonel azulcrema declaró que el delantero se encuentra devastado, y más por ser en un partido en el que se jugaba nada.



Ménez no pisará un campo hasta nales de este año y como “ya no hay nada que hacer, lo tomó de forma positiva”, agregó el Piojo. “Está consciente que será un proceso largo, pero tiene que recuperarse lo antes posible para que regrese con el equipo.