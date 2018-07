Por tomar una bebida no oficial al Mundial castigaron a Croacia y hubo una multa siete veces menor por…

FIFA da mayor multa por tomar bebida no oficial que por bandera neo nazi

'Chucky' Lozano, el mejor debut en Rusia 2018; señala revista

Revista Four Four Two asegura que Hirving 'Chucky' Lozano fue el mejor debut en el mundial Rusia 2018.