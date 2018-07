Gran candidato



“No me preocupa el Balón de Oro. Para mí lo más importante es el éxito de Croacia”, zanjó Modric en su comparecencia como mejor jugador del Rusia-Croacia.

Candidatos

Romelu Lukaku

Eden Hazard

Luka Modric

Antoine Griezmann

Harry Kane

el pomposo tríptico que aspiraba a su primera conquista mundialista, podrá adornar su palmarés con el título que les falta. Los tres se presentaron en Rusia 2018 bajo el estigma de que si sus selecciones se coronaban sería gracias a ellos.y seña de identidad de Brasil.con la certeza de que no pudieron imponer su condición de mejores jugadores del mundo.Así, la competición ha dictado que cinco individualidades que pelearán por encumbrarse con sus respectivas selecciones puedan serSi alguna de sus selecciones se corona, seguramente ellos se harán si no acredores, sí serios candidatos a ganar el Balón de Oro, trofeo que al volver a la designación por parte de la revista France Football,debe ser nombrado el mejor jugador del planeta.No solo fue el jugador que más pases dio (89), también fue el que más balones recuperó (15).La prensa internacional desliza su nombre ante la trascendencia de su rol como el creador del equipo campeón de Europa (el Real Madrid) y de una de las selecciones que optan a ganar este Mundial.126 Kilómetros con el balón en los pies*Además de su poder goleador con Bélgica, hace labores de presión, en el juego aéreo y en los demarques que abren espacio a los centrocampistas. Es la otra gran estrella del campeonato al servicio del equipo.13 ocasiones ha generado con peligroen el que Bélgica aguantó la ventaja, en parte gracias al tiempo que Hazard ganó con las seis faltas que le cometieron.304 pases completados, de 367 intentados*Si ya era encumbrado como motor del Real Madrid tricampeón de Europa,y aunque ua falló un penal en tiempo regular (ante Dinamarca), acertó en las series de desempate ante los propios daneses y los rusos.44 Kilómetros recorridos en total14 tiros y 12 centrosen el once y para que Mbappé encuentre más espacios por donde explotar su demoledora zancada.3 penales cobrados y acertados16 faltas recibidas en cuatro juegoscombina sus certeros remates con un liderazgo innegable.*Con sólo 24 años,, cobrador de los penales y un peligro constante en la pelota parada.